Cannesissa Diane Kruger tuo takaisin parrasvaloihin asusteen, joka on pitkään pysynyt huomaamattomana.

Léa Michel
@dianekruger / Instagram

Diane Kruger koristasi hiljattain 79. Cannesin elokuvajuhlien (12.–23. toukokuuta 2026) punaisen maton "Isänmaa"-elokuvan näytöksessä. Saksalaisnäyttelijä, joka on Cannesin vakiovieras, valitsi tilaisuuteen silmiinpistävän elegantin asun. Kirjaillun mekon lisäksi yksi erityinen asuste kiinnitti kaikkien huomion: pitkä, kuusenvihreä viitta, joka oli mestarillisesti verhoiltu olkapäälle. Yksityiskohta, joka ei ollut lainkaan vahingossa syntynyt, ja joka voisi hyvinkin käynnistää kauden suurimman trendin.

Kultainen ja epäsymmetrinen ilme

Kiivetäkseen Palais des Festivalsin 24 askelmaa Diane Kruger valitsi ylleen kultaisen, epäsymmetrisen mekon – toiselta puolelta lyhyen ja toiselta pitkän – joka oli leikattu silkkisestä kankaasta ja koristeltu herkällä kukkakirjonnalla. Hienostunut, lähes arvokas kappale, mutta asun keskeinen asuste teki kaiken eron: pitkä, kuusenvihreä viitta, joka oli sidottu kaulan ympärille ja laskettu toiselle olkapäälle.

Tämä rohkea valinta muuttaa "klassisen" siluetin hetkessä upeaksi kokonaisuudeksi. Kenkien osalta näyttelijä korvasi catwalkilla nähdyt reisikorkuiset saappaat herkillä korkosandaaleilla, jotka sopivat hänen mekkoonsa. Hänen letitetty kampauksensa ja Tiffany & Co. -korut täydensivät lookin lähes keskiaikaisella, modernisoidulla tyylillä.

Viitta, muotiasuste, joka tekee paluun

Diane Krugerin valinta tälle asulle ei ole sattumaa. Viitta, joka on pitkään ollut kylmempiin kuukausiin sijoitettu, tekee paluun tämänhetkisissä mallistoissa. Se nähtiin lukuisten suunnittelijoiden syksy/talvi 2026-2027 -näytöksissä eri muodoissa: pitkänä ja majesteettisena, lyhyenä ja strukturoituna, sametista, villasta tai sifonista valmistettuna. Tätä trendiä ohjaa yhteinen halu rohkeisiin, teatraalisiin asuihin, jotka muuttavat asun välittömästi.

Käyttämällä sitä Cannesin muotinäytöksessä, yhdessä maailman katsotuimmista, Diane Kruger antaa sille korvaamatonta näkyvyyttä. Tämä huomionosoitus saattaa riittää herättämään pysyvästi henkiin innostuksen tätä asustetta kohtaan, joka sijoittuu jonnekin vaatteen ja näyttävän asusteen välimaastoon.

Tervetuloa esiintymään kohokohtia täynnä olevassa päivässä

Tämä punaisella matolla esiintyminen oli osa festivaalin erityisen tapahtumarikasta kolmatta päivää. Amerikkalaisen näyttelijättären, tuottajan ja ohjaajan Demi Mooren, joka teki kolmannen Cannes-esiintymisensä sinä päivänä, ohella Diane Kruger vangitsi suuren osan valokuvaajien huomiosta. Kilpailussa olevan draamaelokuvan "Fatherland" näytös antoi illalle vahvan elokuvallisen ulottuvuuden.

Diane Krugerin esteettiset valinnatkaan eivät jääneet huomaamatta: kuusivihreän viitan, kukkakirjonnan ja letitettyjen hiusten välillä jotkut näkivät mahdollisen viittauksen Taru sormusten herrasta -elokuvan maailmaan. Erityisen osuva viittaus, sillä ohjaaja Peter Jackson sai tänä vuonna festivaalin kunniapalmun Kultaisen palmun. Olipa inspiraatio sitten tahallinen tai vain vahingossa, tulosta on ylistetty yksimielisesti. Diane Kruger, joka voitti Cannesin parhaan naispääosan palkinnon elokuvasta "In the Fade" vuonna 2017, vahvistaa jälleen kerran asemansa olennaisena muoti-ikonina Croisettella.

Tällä kirjailtu mekolla ja upealla viitalla Diane Kruger teki yhden Cannesin 2026 elokuvajuhlien alun silmiinpistävimmistä esiintymisistä. Ulkonäön lisäksi hän tuo takaisin muotimaailman eturintamaan kokonaisen asusteen: kauan unohdetun viitan, jonka esiintymistiheyden pitäisi nyt moninkertaistua tulevina kuukausina.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
