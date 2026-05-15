Tiffany Haddish esittelee vatsalihaksiaan värikkäässä asussa.

Yhdysvaltalais-eritrealainen näyttelijä, koomikko, käsikirjoittaja ja tuottaja Tiffany Haddish debytoi amerikkalaisen urheilulehden Sports Illustrated Swimsuit -lehden vuoden 2026 numerossa. Hän esiintyy kuvasarjassa, jossa hänen vatsalihaksensa ovat näkyvästi esillä.

Ensimmäinen uimapuku Sports Illustrated -lehdelle

Valokuvaaja James Macarin Baja California Surissa (Meksikon osavaltio) ottamat kuvat Tiffany Haddishin Sports Illustrated Swimsuit 2026 -lehden kuvauksista tekevät hänestä yhden lehden neljästä kansikuvatähdestä – amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän, kirjailijan, stylistin ja tuottajan Hilary Duffin, amerikkalaisen vaikuttajan Alix Earlen ja malli Nicole Williams Englishin rinnalla.

Tiffany Haddishille tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän lähestyi kuvauksia stand up -esiintymisen energialla. Silmiinpistävin vaatekappale oli SAME:n kaksikerroksinen uima-asu: toinen uima-asu oli kerroksittain oranssi ja toinen kultainen. Kansikuvassa Tiffany Haddish on polvillaan valkoisella hiekalla, polvet vain muutaman sentin päässä kristallinkirkkaasta vedestä. Hänen tummanruskeat, märkiin laineisiin muotoillut ja vyötärölle ulottuvat hiuksensa korvaavat lyhyen polkkatukkansa, jota hän oli käyttänyt viime viikkoina.

Vatsalihakset, jotka kiinnittivät kaikkien huomion

Useissa kuvauskuvissa Tiffany Haddish esittelee muotoiltua vatsaa – tulosta treenistä, jota hän säännöllisesti jakaa sosiaalisessa mediassa. Toisessa kuvausotoksessa hänet nähdään Saint Laurentin mustalla paljetilla peitetyssä haalarissa nojaten keltaiseen joogapalloon ja päässään New York Vintagen kullanvärinen kiekkokaulakoru. Kaksi täydellisesti toteutettua asua.

Kuvaus, joka ei ollut täysin välikohtaukseton - ja hän nauroi sille

Tiffany Haddish vitsaili lukuisista lähes toimimattomista vaatekaapeista kuvausten aikana: "Minulla oli päälläni asuja, ja ajattelin, että tämä tulee olemaan sopimatonta... Koska olemme meressä. Meri tykkää riisua vaatteesi." Hän lisäsi tavalliseen huumoriinsa: "Ja tiedätkö, mikä muu tykkää tulla esiin? Nännini. Ne todella halusivat olla osa kuvausta. Meillä oli vaikeuksia pitää niitä sisällä." Hänen tilinsä herätti yhtä paljon kohua kuin itse kuvat.

Kauneuslookki, joka rikkoo hänen tavanomaista imagoaan

Tähän kuvaukseen Tiffany Haddish valitsi tavallista pehmeämmän meikkilookin: hehkuvan ihon, hohtavan luomivärin, kiiltävät marjaiset huulet ja persikanvärisen poskipunan. Kauneusvalinta, joka on suunnattu "lomavalmiuteen" – kaukana teatraalisesta tyylikkyydestä, joka on usein hänen tunnusmerkkinsä punaisella matolla.

Muotoillut vatsalihakset, kaksikerroksinen uimapuku, huumori – Tiffany Haddish debytoi amerikkalaisessa urheilulehdessä Sports Illustrated Swimsuit juuri odotetusti: olemalla oma itsensä. Ja juuri siksi se toimii.