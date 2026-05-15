Michelle Rodriguez sytyttää Cannesin elokuvajuhlat liekkeihin hohtavassa mekossaan.

Léa Michel
@mrodofficial / Instagram

Michelle Rodriguez teki näyttävän esiintymisen punaisella matolla Fast & Furious -saagan 25-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyssä näytöksessä, joka oli osa 79. Cannesin elokuvajuhlia (12.-23. toukokuuta 2026). Amerikkalainen näyttelijä, käsikirjoittaja ja elokuvatuottaja, joka on ollut ikoninen hahmo elokuvasarjassa ensimmäisestä osasta lähtien vuonna 2001, valitsi ylleen Paolo Sebastianin mekon. Se oli tilaisuuteen sopiva asu, jonka hän jakoi pitkäaikaisten vastanäyttelijöidensä, amerikkalaisten näyttelijättärien Jordana Brewsterin ja Meadow Walkerin, rinnalla.

Punaista mattoa varten räätälöity Paolo Sebastianin mekko

Tälle illalle, joka kunnioittaa yhtä ikonisimmista toimintaelokuvasaagoista, Michelle Rodriguez valitsi vaatteen australialaisen suunnittelija Paolo Sebastianin syksyn 2025 mallistosta. Asukokonaisuudessa oli olkaimeton, strukturoitu yläosa, joka oli kokonaan koristeltu kristalleilla, jotka heijastivat valoa jokaisella liikkeellä. Vaate laskeutui ilmavaksi tyllihameeksi, joka huipentui pitkään laahukseen, joka lisäsi kokonaisuuteen lähes teatraalisen ulottuvuuden.

Siluetti, joka oli sekä romanttinen että arkkitehtoninen, luoden kauniin kontrastin näyttelijättären räikeämmälle imagolle elokuvassa "Fast & Furious". Paolo Sebastian, joka tunnetaan kirjonnalla ja upeilla laahuksilla kuorrutetuista couture-luomuksistaan, on noussut yhdeksi kansainvälisen punaisen maton suosikkisuunnittelijoista vain muutamassa vuodessa. Tällä Cannesin elokuvajuhlien muotivalinnalla Michelle Rodriguez omaksuu täysin huolellisesti valmistettujen Cannesin esiintymisten suuren perinteen.

Michelle Rodriguez, vakiokasvo Croisettella

Jos amerikkalainen näyttelijä on tehnyt niin pysyvän vaikutuksen, se johtuu myös siitä, että hänestä on vuosien varrella tullut Cannesin elokuvajuhlien vakiokasvo. Michelle Rodriguez, joka tunnetaan vahvasta persoonallisuudestaan ja toimintarooleistaan, yllättää aina valitsemalla koristeellisia mekkoja, jotka ovat kontrastissa hänen valkokankaalla näkyvän imagonsa kanssa.

Tämä kaksinaisuus on juuri osa hänen viehätysvoimaansa: Cannesissa hän omaksuu "couture-naisellisuuden", joka on jyrkässä ristiriidassa hänen valkokankaalla esiintyvien asujensa kanssa. Todiste, jos sellaista tarvitaan, siitä, että toimintanäyttelijät voivat tutkia muodin kaikkia puolia joutumatta lokeroitumaan. Ja tämä vuoden 2026 asu, joka liittyy niin symboliseen tapahtumaan kuin "Fast & Furiousin" 25-vuotisjuhla, jää yhdeksi hänen ikimuistoisimmista Cannesin hetkistään.

Kimaltelevilla kristalleilla koristellun Paolo Sebastian -mekkonsa, eteerisen tyllilaahuksensa ja 25 vuotta kestäneelle kulttisaagalle osoittamansa kunnianosoituksen ansiosta Michelle Rodriguez tarjosi yhden tämän 79. festivaalin mieleenpainuvimmista esiintymisistä. Tämä on jälleen yksi todiste siitä, että Cannesin elokuvajuhlat ovat entistäkin enemmän leikkikenttä, jossa muoti ja elokuva kohtaavat upeimmassa ilmaisussaan.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Cannesissa Diane Kruger tuo takaisin parrasvaloihin asusteen, joka on pitkään pysynyt huomaamattomana.

