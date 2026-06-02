Dua Lipan häät: laulaja sulattaa fanien sydämet uusilla kuvilla

Léa Michel
Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Dua Lipa on avannut ovet häihinsä. Hän jakoi ensimmäiset kuvat häistään brittiläisen näyttelijän Callum Turnerin kanssa, joita juhlitaan 31. toukokuuta 2026, Instagram-tilillään. Kuvat liikuttivat välittömästi hänen miljoonia seuraajiaan.

Tunnepitoisia kuvia

Osittain mustavalkoinen julkaisu paljastaa useita päivän kohokohtia. Yhdessä kuvassa vastavihityt odottavat hellyydenosoittuneina kaupungintalon penkillä. Toisessa he laskeutuvat rakennuksen portaita alas käsi kädessä ja hymyillen rakkaidensa heittämien terälehtien sateen alla. Kolmannessa kuvassa he syleilevät toisiaan, morsiamen Dua Lipan leveälierinen hattu peittää hellästi heidän kasvonsa. Romanttinen yksityiskohta: Dua Lipa piteli kädessään pehmeän sävyisiä islantilaisia unikkokukkia.

Hääasu

Dua Lipa valitsi tilaisuuteen mittatilaustyönä tehdyn couture-asun, jonka oli suunnitellut hänen luova johtajansa Daniel Roseberry. Perinteisestä hääpuvusta poiketen hän valitsi norsunluunvärisen asukokonaisuuden, joka koostui istuvasta takista ja epäsymmetrisestä hameesta. Lookin täydensivät upea leveälierinen hattu, valkoiset hanskat ja yhteensopivat teräväkärkiset avokkaat. Hänen vierellään Callum Turner valitsi hillityn eleganssin pukeutuneena laivastonsiniseen pukuun ja samanväriseen solmioon.

Siviiliavioliitto

Lehtitietojen mukaan pari sanoi "tahdon" 31. toukokuuta 2026 – päivämäärän, jonka Dua Lipa itse vahvisti Instagram-päivityksensä kuvatekstissä – siviilivihkimisessä Old Marylebone Town Hallissa Lontoossa. Tilaisuus vietettiin yksityisesti, läsnä oli vain lähisukulaisia ja ystäviä. Dua Lipa ja Callum Turner, joiden romanssi tuli julkisuuteen vuoden 2024 alussa, olivat kihloissa ennen kuin he vahvistivat virallisesti sitoutumisensa vuonna 2025.

Jakamalla nämä kuvat Dua Lipa tarjoaa faneilleen harvinaisen ja koskettavan kurkistuksen intiimiin hetkeen. Huippuluokan eleganssin, juhlallisen ympäristön ja jaetun tunteen yhdistävällä hääaallolla alkaa uusi henkilökohtainen luku yhdelle sukupolvensa seuratuimmista artisteista.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
