37-vuotias malli Candice Swanepoel aiheutti sensaation minimalistisessa mustassa mekossa

Eteläafrikkalainen malli Candice Swanepoel jakoi Instagramissa sarjan kuvia, joissa hän poseeraa minimalistisessa mustassa mekossa. Julkaisu ilahdutti monia faneja sosiaalisessa mediassa.

Mekko, jossa on leikkauksia

Kuvissa Candice Swanepoelilla on yllään vartalonmyötäinen musta mekko, jossa on syvään uurrettu pääntie. Asusteeksi hän valitsi hillityn eleganssin: muutaman kultaisen sormuksen ja rannekkeen. Hänen tuuheat vaaleat hiuksensa luovat silmiinpistävän kontrastin asun tummemmalle sävylle. Kommenteissa hänen seuraajansa villiintyivät. "Kyllä Candice!" , "upea!" , "äärimmäinen kannanotto" : reaktiot tulvivat karuselliin, joka keräsi nopeasti tykkäyksiä.

Julkaisu, joka palvelee brändiään

Candice Swanepoel jakoi tämän kuvauksen mainostaakseen omaa brändiään, Tropic of C:tä, jonka hän perusti vuonna 2018. Alun perin ympäristövastuullisiin ranta-asuihin erikoistunut brändi on vähitellen laajentanut valikoimaansa valmisvaatteiksi tunnistettavalla tyylillään: istuvilla, minimalistisilla vaatteilla ja perustajansa Candice Swanepoelin määrätietoisesti ilmentämällä lähestymistavalla.

Tällä tyylikkäällä mustalla mekolla Candice Swanepoel vahvistaa sen, mikä on erottanut hänen tyylinsä lähes kahden vuosikymmenen ajan: harvinaisen kyvyn tehdä yksinkertaisuudesta todellinen hienostuneisuuden ilmentymä.