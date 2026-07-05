Vintage-kukkamekossaan Olivia Dean teki silmiinpistävän esiintymisen.

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Olivia Dean ilahdutti jälleen fanejaan Pariisissa. Lähtiessään konsertista Ranskan pääkaupungissa hän jakoi kuvan itsestään vintage-kukkakuvioisessa Chanel-mekossa, joka todella käänsi päitä.

Pariisilainen konsertti, joka päättyi tyylikkäästi

Ranskan pääkaupungissa pidetyn konsertin jälkeen Olivia Dean jakoi uusimman tyylikkään asunsa. Maailmankiertueella oleva Dean käytti hyväkseen Pariisin-aikaansa esiintyäkseen ranskalaisten faniensa innolla odottamassa konsertissa. Esityksen jälkeisenä päivänä hän julkaisi Instagram-tilillään jäähyväisviestin pääkaupungille ja lisäsi kuvan, joka resonoi välittömästi hänen seuraajiensa keskuudessa. "Hyvää yötä Pariisi!! Kiitos ikuisesti", hän kirjoitti kuvatekstiin, lisäsi lootuskukka-emojin ja mainitsi Chanelin ja sen taiteellisen johtajan Matthieu Blazyn.

Vintage-henkinen Chanel-mekko

Tähän tilaisuuteen Olivia Dean valitsi Chanelin vaatteen, joka ilmentää vankkaa vintage- ja romanttista henkeä. Kukkakuvioinen mekko kuvaa täydellisesti laulajan useiden kausien ajan vaalimaa tyylillistä universumia: pehmeyden ja viittausten yhdistelmää menneiden vuosikymmenten siluetteihin. Tämä lähestymistapa tuo mieleen hänen näyttämöestetiikkansa, jota usein kuvataan kunnianosoituksena 1960- ja 70-lukujen naisille. Tämä tyylillinen johdonmukaisuus tekee hänestä yhden muotimaailman odotetuimmista brittiläisistä artisteista.

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Pitkäaikainen yhteys Chanelin taloon

Chanelin luomuksen valinta ei ole sattumaa. Olivia Dean on ollut osa ranskalaisen muotitalon vaikutuspiiriä vuodesta 2023 lähtien, jolloin hän osallistui brändin kevään haute couture -näytökseen. Kesäkuusta 2024 lähtien laulaja on ollut talon virallisten lähettiläiden ja ystävien joukossa ja esiintynyt lukuisia kertoja Chanelin tiimien suunnittelemissa luomuksissa. Tämä uskollisuus on pitkäaikaista ja ulottuu paljon pelkkien "kaupallisten kumppanuuksien" ulkopuolelle: Olivia Dean on luonut aidon luovan yhteyden taloon, erityisesti Matthieu Blazyn aloitettua taiteellisena johtajana.

Vintage-kukkakuvioisella Chanel-mekollaan, menestyksekkäällä Pariisin-konsertillaan ja hellällä kunnianosoituksellaan ranskalaiselle muotitalolle Olivia Dean tarjosi yhden mieleenpainuvimmista Pariisin-esiintymisistään. Se osoitti hänen kykynsä yhdistää saumattomasti musiikillinen uransa ja muoti-identiteettinsä. Ja se osoittaa, että hänen yhteistyönsä Chanelin ja Matthieu Blazyn kanssa epäilemättä tuottaa jatkossakin tyylikkäitä hetkiä lava lavan perään.