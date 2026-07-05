Reisikorkuisella halkiolla varustetussa mekossa Bella Thorne lumoaa internetin käyttäjät uusimmalla asullaan.

Juhlistaakseen syntymäpäiväänsä yhdysvaltalainen näyttelijä Bella Thorne jakoi Instagramissa kuvakarusellin pukeutuneena eleganttiin halkiolliseen mekkoon. Asu, joka valloitti hänen seuraajansa välittömästi.
Pitkä suklaanvärinen mekko, jossa on halkio
Illalla Bella Thorne oli pukeutunut pitkään, hihattomaan mekkoon, joka oli sävyltään tumman suklaanruskea. Lattiaa hipovassa mekossa oli korkea halkio, joka toi siluettiin liikettä. Kaula-aukko, jota koristivat monimutkaisesti kaiverretut napit, toi kokonaisuuteen ripauksen ylellisyyttä.
Huolellisesti valitut lisävarusteet
Täydentääkseen tätä mekkoa Bella Thorne valitsi nude-korkokengät, metalliset rannekorut ja useita sormuksia luodakseen tyylikkään ilmeen. Hänen kauneutensa osalta hänen pehmeät kiharat hiuksensa ja hehkuva, persikanvärinen meikki täydensivät täydellisesti tämän tyylikkään lookin. Harmoninen kokonaisuus, joka on huolellisesti suunniteltu viimeistä yksityiskohtaa myöten.
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Hänen syntymäpäiväänsä varten suunniteltu asu
Tämä esiintyminen oli osa juhlallista tilaisuutta. Bella Thorne kirjoitti humoristisesti julkaisunsa kuvatekstissä: "Syntymäpäiväsankari vihaa nähdä meitä saapuvan", vahvistaen illan iloisen luonteen. Bella Thorne jakoi myös useita intiimejä hetkiä kihlattunsa Mark Emmin kanssa, mikä toi henkilökohtaisen silauksen tähän kuvasarjaan.
Fanit ovat ihastuneet
Ei ole yllättävää, että tämä asu herätti innostuneiden reaktioiden aallon. Monet internetin käyttäjät ylistivät Bella Thornen eleganssia ja itsevarmuutta, jotka olivat uskollisia hänen tyylitajulleen. Monille tämä asu on yksi hänen parhaista viime kuukausina. Bella Thorne, joka tekee säännöllisesti vaikutuksen, vahvistaa jälleen kerran taipumuksensa hienostuneeseen pukeutumiseen.
Tässä suklaanvärisessä, reisikorkuisella halkiolla varustetussa mekossa Bella Thorne loi sekä elegantin että juhlavan ilmeen. Ei yllättävää, että tämä ilahdutti hänen fanejaan.