60-vuotias Elizabeth Hurley kiehtoo katseita hohtavassa mekossaan.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley lumosi kaikki muotokuvagaalassa 2026 Lontoon National Portrait Galleryssa kimaltelevassa epäsymmetrisessä mekossa, joka korosti hänen vartaloaan.

Upea ja strukturoitu mekko

Maaliskuun 17. päivänä 2026 Elizabeth Hurley esiintyi upeasti punaisella matolla vartalonmyötäisessä, paljeteilla ja kristalleilla koristellussa luomuksessa, jossa yhdistyivät pitkät hihat toisella puolella ja erittäin korkea reisihalkio toisella puolella. Lantion kohdalla oleva spiraalimainen kuvio lisäsi dramaattista volyymia, ja aukko paljasti elegantisti hänen jalkansa jokaisella liikkeellä. Tämä asu korosti hänen vartaloaan täydellisellä haute couture -tyylillä.

Asusteet, jotka täydentävät kiiltoa

Elizabeth valitsi myös hopeiset platform-korkokengät, kimaltelevat kattokruunukorvakorut ja intensiivisen savuisen meikin, jota korosti ripaus pinkkiä huulissaan. Hänen sileät, kiiltävät, toiselle olkapäälle kammatut hiuksensa kehystävät tätä hohtavaa lookia ajattomalla eleganssilla. Tämä minimalistinen valinta antoi mekolle keskipisteen, muuttaen jokaisen kuvan ikoniseksi ilmeeksi.

Gaala tähtien keskellä

Gallerian rahoittamiseksi muotia, taidetta ja julkkiksia yhdistävässä tapahtumassa (Portrait Gala 2026) vierailivat myös brittiläinen malli ja näyttelijä Rosie Huntington-Whiteley syvään uurretussa pikkumustassa mekossa, brittiläinen näyttelijä Kristin Scott Thomas pitkässä, hillityn mustassa mekossa sekä brittiläinen koomikko James Corden ja brittiläinen televisiopersoona Tamara Beckwith. Beckwithin kanssa käsi kädessä kuvatussa Elizabeth Hurleyssä ilmeni Lontoon illan ehdoton eleganssi.

Lyhyesti sanottuna Elizabeth Hurley, joka tunnetaan hakaneuloilla koristellusta Versace-mekostaan (1994) ja arkistokappaleiden uudelleenlöytämistään (kuten vuoden 1999 Versace-mekko uudelleentulkittuna vuonna 2026), vaalii ajatonta tyyliä. 60-vuotiaana hän vahvistaa asemansa muoti-ikonina hylkäämällä ikäsidonnaiset konventiot ja valitsemalla aina silmiinpistäviä tyylejä.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
"Optista illuusiota" muistuttavassa mekossa tämä laulaja yllättää rohkealla lookilla
Minimalistisessa mekossa Zendaya korostaa vartaloaan punaisella matolla

