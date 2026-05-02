Thaimaalainen tanssija Lisa yllään pitsiasu ja aiheuttaa sensaation

Thaimaalainen tanssija, räppäri ja näyttelijä Lisa, joka on eteläkorealaisen K-pop-tyttöbändin BLACKPINKin jäsen, ei tarvitse punaista mattoa tehdäkseen huomiota. Kuvatekstillään "BadAngelchella" ja kahdella huolellisesti suunnitellulla pitsiasullaan hän herätti valtavan määrän reaktioita Instagramissa.

Legenda, joka kertoo kaiken

Lisa julkaisi karusellinsa yhdellä sanalla kuvatekstillä "BadAngelchella", jota seurasi siipiemoji. Suora viittaus Coachellaan – festivaaleille, joilla hän esiintyi huhtikuussa 2026 – yhdistettynä "pahan enkelin" persoonaan, jota hän on vaalinut soolodebyyttinsä jälkeen. Yksi sana, kolme maailmaa: Lisan nimikkokuva pähkinänkuoressa.

Kukallinen pitsinen minimekko

Ensimmäisessä kuvassa Lisalla on yllään musta pitsinen minimekko, jossa on avokuosia ja kukka-aiheita. Mekko on tarkoituksella läpikuultava ja leikittelee pitsin ja sen alla olevan materiaalin kerroksellisuudella. Hänen tavaramerkikseen muodostunut otsatukka kehystää hänen kasvojaan, ja hänellä on meikitön look – helmiäishohtoiset posket, korostetut ripset ja kiiltävät karamellinruskeat huulet.

Valkoinen virkkaussetti ja reisikorkeat saappaat

Toinen asu vaihtaa suuntaa: valkoinen virkattu setti – yhteensopivat ylä- ja alaosat – yhdistettynä mustiin reisikorkuisiin saappaisiin. Kirkkaan pinkki laukku ja mustat kynnet täydentävät asun, jossa virkatun setin puhtaan valkoisen ja asusteen kylläisen pinkin välinen kontrasti luo välittömän visuaalisen vaikutelman.

2,8 miljoonaa tykkäystä ja valtava määrä kommentteja

Julkaisun luvut kertovat paljon Lisan vaikutuksesta sosiaalisessa mediassa. 2,8 miljoonaa tykkäystä, 93 700 jakoa, 72 000 uudelleenjulkaisua ja 13 700 kommenttia – tilastot, jotka ohittavat useimpien maailmanlaajuisten julkkisten julkaisut. ”Kuningatar”, kirjoitti eräs fani. ”Olet suloinen, söpö, kaunis, upea, upea, kaunis ja vain voi luoja”, hehkutti toinen pitkällä ja innostuneella listalla.

Lisa, nouseva soolo-ikoni

Lähdettyään YG Entertainmentista ja aloitettuaan soolouransa Lisa on tehnyt lukuisia yhteistyöprojekteja ja esiintynyt, mikä on vakiinnuttanut asemansa maailmanlaajuisena ikonina. Coachella 2026 -festivaaleilla esiintynyt ja säännöllisesti suurten muotilehtien kansissa esiintynyt Lisa on luonut henkilökohtaisen estetiikan, joka yhdistää K-pop-viittauksia, couturea ja länsimaista rohkeutta. Tämä "BadAngelchella"-karuselli on tästä tuorein ja taitavin esimerkki.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 2,8 miljoonalla tykkäyksellä ja täysin tekaistulla kuvatekstillä eteläkorealaisen K-pop-tyttöryhmän BLACKPINK Lisa vahvistaa yhden asian: hänen visuaalinen universuminsa kuuluu vain hänelle, ja koko maailma haluaa astua siihen.