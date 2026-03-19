Minimalistisessa mekossa Zendaya korostaa vartaloaan punaisella matolla

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

Minimalistisessa valkoisessa mekossa amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Zendaya paransi vartaloaan elokuvan "The Drama" ensi-illassa Los Angelesissa kierrättäen nerokkaasti vuoden 2015 kulttiteoksen.

Mestarillinen paluu arkistoihin

Maaliskuun 17. päivänä 2026 Zendaya käveli DGA-teatterikompleksin catwalkilla norsunluunvärisessä silkkipuvussaan, jota hän oli aiemmin käyttänyt vuoden 2015 Oscar-debyytissään. Tämä "jotain vanhaa" -valinta oli osa hääteemaista lehdistökiertuetta – kunnianosoitus hänen elokuvalleen. Puku, jossa oli istuva yläosa ja hulmuavat sifonkihihat, jotka muodostivat huntuisen laahuksen, syleili hänen vartaloaan harvinaisen arkkitehtonisen puhtauden avulla.

Katso tämä julkaisu Instagramissa

Red Carpet Spacen (@redcarpetspace) jakama julkaisu

Tyylikkään kierrätyksen taidetta

Stylistinsa Law Roachin kanssa Zendaya loistaa henkilökohtaisessa kierrätyksessä: tämä Vivienne Westwoodin mekko, jota käytettiin 11 vuotta sitten pitkillä hiuksilla, on tänään palannut hienostuneella pixie-polkkatukalla. Vain kattokruunukorvakorut ja vihkisormus (samanlainen kuin vihkisormus) täydensivät tämän minimalistisen ilmeen. Murretun valkoinen kokonaisuus sytytti sosiaalisen median liekkeihin: "Todelliset kuningattaret kierrättävät arkistojaan!"

Johdonmukainen "morsius"-konsepti

Hänen "The Drama" -promokiertueensa on kuin hääkortti: jokainen esiintyminen kertoo "jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua, jotain sinistä" yhdistäen muotia, elokuvajuonta ja sentimentaalisia juoruja.

Robert Pattinson ja Suki Waterhouse täydellisessä harmoniassa

Zendayan vastanäyttelijä tässä synkässä romanttisessa komediassa, brittiläinen näyttelijä, malli ja muusikko Robert Pattinson, loisti brittiläisen laulaja-lauluntekijän, näyttelijän ja mallin Suki Waterhousen ja hänen tilkkutäkkimäisen Harris Reed -yhtyeensä rinnalla. Tämä muodikas nelikko muutti illan konseptuaaliseksi muotinäytökseksi ja vahvisti Zendayan aseman tyylikkään punaisen maton kuningattarena.

Lyhyesti sanottuna Zendaya nostaa kierrätyksen taidemuodoksi tällä minimalistisella Vivienne Westwoodin mallistolla ja todistaa, että muotihistorian kohokohta on arvokkaampi kuin mikään uusi ostos. Ikoninen hetki, joka yhdistää henkilökohtaisen perinnön, elokuvamaisen tarinankerronnan ja häähuhut vertaansa vailla olevaan eleganssiin.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Article suivant
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

