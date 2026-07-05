Hailey Bieber kääntää päitä kirkkaan oranssissa ranta-asussaan.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber aiheutti sensaation Instagramissa kirkkaan oranssilla ranta-asulla, jonka hän jakoi osana brändinsä Rhode-kesäkampanjan kulissien takaisia kurkistuksia.

Oranssi kaksiosainen mekko, jossa halterikaulus

Hailey Bieber jakoi tämän uuden lookin kulissien takana julkaistussa postauksessa Rhoden kesän 2026 ihonhoitokampanjaan. Asun erottuva elementti on epäilemättä sen väri. Hänellä on yllään eloisan, kirkkaan oranssi ranta-asu. Yläosassa on halterimainen pääntie ja syvään uurrettu pääntie. Alaosassa on saman aurinkoisen sävyiset yhteensopivat mikroshortsit, jotka luovat yhtenäisen yksivärisen ilmeen. Se on ehdottomasti kesäinen yhdistelmä, joka kuvaa täydellisesti Hailey Bieberin taipumusta rohkeisiin sävyihin ranta-asujen suhteen.

Punainen takki kontrastina asuun

Täydentääkseen tämän lookin Hailey Bieber valitsi silmiinpistävän yksityiskohdan: lyhyen punaisen takin yläosansa päälle. Tämä hienovarainen kontrasti asun eloisan oranssin ja syvän punaisen välillä luo dynaamisen sävyjen vuorovaikutuksen, joka lisää siluettiin uuden ulottuvuuden. Tämä tyylikikka muuttaa "yksinkertaisen" ranta-asun todelliseksi muotistatementiksi ja havainnollistaa Hailey Bieberin kykyä nostaa esiin jopa kaikkein rennoimman lookin yhdellä hyvin valitulla yksityiskohdalla.

Katso tämä postaus Instagramissa

rhode skinin (@rhode) jakama julkaisu

Toukokuussa jo nähty asukokonaisuus

Hailey Bieber oli jakanut saman oranssin asun karusellissa omalla Instagram-tilillään edellisenä kuukautena. Julkaisu, jonka otsikoksi oli vain "omenoista appelsiineihin", esitteli kaksikkoa eri kulmista ja oli jo herättänyt ihailuaallon. Tämä uusi valokeila, tällä kertaa Hailey Bieberin bränditilin kautta, vahvistaa entisestään mediakohua fanien jo ylistämän asun ympärillä.

Postaus, joka ilahduttaa hänen fanejaan

Ei ole yllättävää, että Rhoden julkaisu herätti välittömästi innostuneiden reaktioiden aallon hänen seuraajiensa keskuudessa. Kuvien alle tulvi kommentteja, jotka osoittivat Hailey Bieberin kestävän yhteyden yhteisöönsä. Hänen kykynsä muuttaa yksinkertainen ranta-asu ikimuistoiseksi hetkeksi havainnollistaa jälleen kerran Hailey Bieberin huomattavaa läsnäoloa muodissa.

Oranssi, joka sopii kauden trendeihin

Myös oranssin valinta on merkittävä. Tämä sävy, jota joskus pelätään "kirkkaan intensiteettinsä" vuoksi, on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kesäkauden avainväreistä jo useiden vuosien ajan. Mandariinista persikkaan ja myös tummempiin sävyihin, suunnittelijat ja muotibrändit ovat laajalti omaksuneet aurinkoisten sävyjen paletin. Hyväksymällä tämän värin omaan kampanjaansa Hailey Bieber vahvistaa rooliaan trendinluojana.

Eloisan oranssissa ranta-asussaan, halterikauluksisessa topissaan, yhteensopivissa mikroshortseissaan ja kontrastinvärisessä punaisessa takissaan Hailey Bieber tekee jälleen tyylikkään esiintymisen. Lookin lisäksi tämä postaus havainnollistaa hyvin toteutettua strategiaa: perustajasta itsestään tehdään brändinsä paras mahdollinen lähettiläs.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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