Korsetilla täytettyyn bodyyn ja metallinhohtoiseen takkiin pukeutunut laulaja Kesha uskaltaa rokata tyyliä

Léa Michel
@kesha / Instagram

Amerikkalainen laulaja Kesha ei ole koskaan pelännyt ottaa riskejä lavalla. Hän jakoi Instagramissa vilauksen yhdestä konserttiasustaan "Freedom Tour" -kiertueeltaan. Asukokonaisuudessa oli korsettimainen body ja metallinhohtoinen takki, jotka loivat rock and roll -lookin, joka lumosi hänen faninsa.

Rock ja metallinen ulkonäkö

Tässä Bonnaroo-festivaalien konsertissa Manchesterissa, Tennesseessä, Kesha valitsi näyttävän lava-asun. Hänellä oli yllään korsettimainen body, jonka päällä oli metallinhohtoinen pinkki biker-takki, jota koristivat kimaltavat yksityiskohdat. Beigenväriset verkkosukat täydensivät kokonaisuuden. Löysät hiukset ja meikki viimeistelivät tämän selkeän rock-lookin, joka oli räätälöity lavalle.

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Keshan (@kesha) jakama julkaisu

Vahva näyttämöestetiikka

Tämä look ei tule yllätyksenä kenellekään Keshan tuntevalle. Debyytistään lähtien artisti on vaalinut prameaa tyyliä, jossa hän yhdistää paljetteja, metallinhohtoisia kankaita ja rock 'n' roll -henkeä. Lavalla hän ilmentää tätä voimakasta imagoa täysin, tehden jokaisesta asusta olennaisen osan hänen esitystään. Tämä johdonmukaisuus on auttanut muokkaamaan hänen taiteellista identiteettiään vuosien varrella.

Tien päällä "Freedom Tourin" kanssa

Tämä esiintyminen on osa hänen meneillään olevaa kiertuettaan, joka on hänen uransa kahdeksas. Ensimmäisten Yhdysvalloissa pidettyjen keikojen jälkeen Kesha valmistautuu ylittämään Atlantin useille Euroopan konserteille, jotka on suunniteltu pidettäväksi heinäkuussa Irlannissa ja Englannissa. Tämä kiertue vahvistaa hänen lavaesiintymisensä ja taipumuksensa näyttäviin esityksiin. Ei ole yllättävää, että hänen ulkonäkönsä herätti innostuneiden reaktioiden aallon hänen seuraajiensa keskuudessa.

Itselleen uskollinen taiteilija

Ryntättyään esiin yli viisitoista vuotta sitten, Kesha on vakiinnuttanut asemansa yhtenä pop-rock-skenen ainutlaatuisimmista hahmoista. Tarttuvien hittien ja vapautuneen imagon myötä hän ei ole koskaan lakannut korostamasta vapauttaan – teema, joka heijastuu jopa hänen kiertueensa nimessä.

Korsetilla varustetun bodynsa ja metallinhohtoisen takkinsa ansiosta Kesha näyttää täydellisesti omalta imagoltaan: rock-henkinen ja itsevarma. Tyylilleen uskollisena hän todistaa jälleen kerran, että lava on hänelle ihanteellinen leikkikenttä ainutlaatuisen estetiikkansa ilmaisemiseen. Varma tapa ilahduttaa aina läsnä olevia fanejaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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