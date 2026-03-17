Veistoksellisessa mekossa Nicole Kidman teki silmiinpistävän esiintymisen.

Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Nicole Kidman teki häikäisevän esiintymisen vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisella matolla veistoksellisessa Chanelin mekossa, joka herätti välittömästi huomiota.

Mittatilaustyönä tehty, eteerinen ja historiallinen luomus

Nicole Kidmanilla oli Matthieu Blazyn mittatilaustyönä tekemä mekko. Tässä vaaleanpunaisessa silkkimekossa, jota koristivat herkät höyhenet, oli olkaimeton ja korsetilla täytetty yläosa, joka oli kirjailtu kristalleilla ja mustilla paljeteilla ja laskeutui laskeutuvaksi, eteeriseksi hameeksi. Nicole Kidman täydensi kokonaisuuden hienoilla koruilla: rannekelloilla, timanttisormuksilla ja hillityillä helmillä, jotka korostivat hänen tyyliään peittämättä sitä liikaa.

Symbolinen hetki Moulin Rougelle

Nicole Kidman esiintyi Ewan McGregorin rinnalla juhlistaakseen elokuvan "Moulin Rouge" (2001) 25-vuotisjuhlaa. Elokuva toi Kidmanille hänen ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa vuonna 2001. Hänen veistoksellinen, sekä strukturoitu että eteerinen hahmonsa toi mieleen nykyajan satusankarittaren, jonka höyhenet loivat illuusion kevyestä lennosta.

Australialainen tähtien joukossa

Vaikka Nicole Kidman ei ollutkaan ehdolla tänä vuonna, hän oli kaikkialla läsnä ja teki yhteistyötä muiden australialaisten kanssa: näyttelijä Rose Byrnen (ehdokas parhaaksi naispääosaksi elokuvasta "Jos minulla olisi jalat, potkaisisin sinua") ja näyttelijä Jacob Elordin (sivuosa Del Toron elokuvassa "Frankenstein"). Hän on toiminut uskollisena Chanelin edustajana viimeaikaisissa tapahtumissa ja on astunut esille valmisvaate- ja Métiers d'Art -mallistojensa catwalkeilla keväästä 2026 lähtien, mikä vahvistaa kestävän kumppanuuden.

Tämä veistoksellinen, puuterinpinkki iltapuku höyhenpeitteisillä yksityiskohdilla asettaa Nicole Kidmanin yhdeksi vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisen maton kiistattomista kuningattarista. Visio voimakkaasta ja eteerisestä eleganssista, joka vahvistaa hänen asemansa "kuolemattomana" muoti-ikonina.