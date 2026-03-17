Veistoksellisessa mekossa Nicole Kidman teki silmiinpistävän esiintymisen.

Léa Michel
Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Nicole Kidman teki häikäisevän esiintymisen vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisella matolla veistoksellisessa Chanelin mekossa, joka herätti välittömästi huomiota.

Mittatilaustyönä tehty, eteerinen ja historiallinen luomus

Nicole Kidmanilla oli Matthieu Blazyn mittatilaustyönä tekemä mekko. Tässä vaaleanpunaisessa silkkimekossa, jota koristivat herkät höyhenet, oli olkaimeton ja korsetilla täytetty yläosa, joka oli kirjailtu kristalleilla ja mustilla paljeteilla ja laskeutui laskeutuvaksi, eteeriseksi hameeksi. Nicole Kidman täydensi kokonaisuuden hienoilla koruilla: rannekelloilla, timanttisormuksilla ja hillityillä helmillä, jotka korostivat hänen tyyliään peittämättä sitä liikaa.

Symbolinen hetki Moulin Rougelle

Nicole Kidman esiintyi Ewan McGregorin rinnalla juhlistaakseen elokuvan "Moulin Rouge" (2001) 25-vuotisjuhlaa. Elokuva toi Kidmanille hänen ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa vuonna 2001. Hänen veistoksellinen, sekä strukturoitu että eteerinen hahmonsa toi mieleen nykyajan satusankarittaren, jonka höyhenet loivat illuusion kevyestä lennosta.

Australialainen tähtien joukossa

Vaikka Nicole Kidman ei ollutkaan ehdolla tänä vuonna, hän oli kaikkialla läsnä ja teki yhteistyötä muiden australialaisten kanssa: näyttelijä Rose Byrnen (ehdokas parhaaksi naispääosaksi elokuvasta "Jos minulla olisi jalat, potkaisisin sinua") ja näyttelijä Jacob Elordin (sivuosa Del Toron elokuvassa "Frankenstein"). Hän on toiminut uskollisena Chanelin edustajana viimeaikaisissa tapahtumissa ja on astunut esille valmisvaate- ja Métiers d'Art -mallistojensa catwalkeilla keväästä 2026 lähtien, mikä vahvistaa kestävän kumppanuuden.

Tämä veistoksellinen, puuterinpinkki iltapuku höyhenpeitteisillä yksityiskohdilla asettaa Nicole Kidmanin yhdeksi vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisen maton kiistattomista kuningattarista. Visio voimakkaasta ja eteerisestä eleganssista, joka vahvistaa hänen asemansa "kuolemattomana" muoti-ikonina.

"Hän on lähes tunnistamaton": Emma Stone lumoaa hopeisessa mekossa

"Hän on lähes tunnistamaton": Emma Stone lumoaa hopeisessa mekossa

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Emma Stone vangitsi kaikkien katseet vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisella matolla hopeisessa Louis Vuittonin mekossa,...

63-vuotiaana Demi Moore aiheuttaa sensaation "goottityylillään"

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Demi Moore lumosi vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisen maton Guccin goottihenkisellä asulla, joka sai...

Raskaana punaisella matolla, tämä näyttelijä loistaa smaragdinvihreässä mekossa.

Toista lastaan odottava Wunmi Mosaku valaisi vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisen maton smaragdinvihreässä mekossa, joka korosti sekä hänen tyyliään...

Kuka on Jessie Buckley, irlantilainen näyttelijä, joka juuri teki vaikutuksen vuoden 2026 Oscareissa?

Irlantilainen näyttelijä Jessie Buckley nousi yhdeksi vuoden 2026 Oscar-gaalan suurimmista nimistä. Hän voitti parhaan naispääosan Oscarin roolistaan elokuvassa...

"Luupussi": Malli Bella Hadid herättää uudelleen keskustelun "laihan naisen häpeästä"

Julkkisten vartalot ovat valitettavasti jatkuvasti kommentoinnin kohteena sosiaalisessa mediassa. Amerikkalainen malli Bella Hadid koki tämän hiljattain omin silmiinpistävän...

Rohkea kuva näyttelijä Nicole Kidmanista, 58, aiheuttaa kohua verkossa.

Nicole Kidman herättää edelleen huomiota paljon elokuvarooliensa ulkopuolellakin. Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, laulaja ja ohjaaja herätti hiljattain reaktion verkossa...