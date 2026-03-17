"Hyväksymätön kokemus": Näyttelijätär töni Oscar-gaalassa

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, näyttelijä ja ohjaaja Teyana Taylor, vuoden 2026 Oscar-ehdokas, joutui vartijan töninnän kohteeksi seremonian aikana, mikä suututti akatemiaa, joka julkaisi virallisen lausunnon .

Illan päätteeksi järkyttävä tapaus

Heti sen jälkeen, kun "One Battle After Another" voitti parhaan elokuvan palkinnon, SIS-vartija työnsi Teyana Taylorin, kun hän yritti liittyä Warner Bros. Picturesin toimitusjohtajan Pamela Abdyn seuraan ryhmäkuvaan. Viraaliksi levinneellä videolla näkyy, kuinka raivostunut Taylor kohtaa miehen: "Olet mies, joka laittaa kätensä naisen päälle! Se on todella töykeää!" Silminnäkijät kertovat, että hänet kirjaimellisesti työnnettiin takaisin alas Dolby-teatterin portaita.

Akatemian lausunto: anteeksipyynnöt ja toteutetut toimenpiteet

Elokuva- ja tiedeakatemia reagoi nopeasti: ”Olimme äärimmäisen järkyttyneitä kuullessamme Teyana Taylorin kokemuksesta eilisillan seremonian lopussa. Työskentelimme hänen kanssaan koko palkintogaalan ajan, ja hän on aina ollut erinomainen, kannustava, ystävällinen ja yhteisöllinen. Vaikka tapaus koski ulkoista turvallisuusyritystämme SIS:iä, jokaisen vieraan kokemus on meidän vastuullamme. Olemme tehneet heille selväksi, että tätä käytöstä ei voida hyväksyä. Kiitämme Teyanaa hänen huomattavasta ystävällisyydestään ja ryhdymme asianmukaisiin toimiin varmistaaksemme, ettei tällaista tapahdu uudelleen.”

Teyana Taylorin rauhallinen reaktio

TMZ :n haastattelussa Teyana Taylor vähätteli tapausta: "Kaikki on hyvin... En usko, että kukaan halusi pilata hetkeäni. Kaikki pitivät hauskaa, turvamiehet tekivät työtään. Aina on sellaisia ihmisiä, mutta minä olen kunnossa, olen onnellinen." Hän kuitenkin vakuutti: "En siedä minkäänlaista epäkunnioitusta, etenkään silloin, kun se on perusteetonta ja provosoimatonta."

Parhaan naissivuosan ehdokkuuden saanut Teyana Taylor (tappio Amy Madiganille) loisti kuitenkin: voittaja sai innostuneet suosionosoitukset ja amerikkalaisen käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan Paul Thomas Andersonin useiden voittojen jälkeen hän otti ystävällisesti kantaa. Hän jopa päätti illan tyylikkäästi Vanity Fair -festivaalin jatkoilla juhlistaen elokuvansa kuutta Oscaria.

Viime kädessä tämä tapaus paljastaa suurten palkintogaalojen kulissien takana olevat jännitteet. Oscar-akatemia lupaa toimintaa, ja Teyana Taylor on luonnollisella itsevarmuudellaan onnistunut muuttamaan tämän "hyväksymättömän kokemuksen" arvokkuuden osoitukseksi.