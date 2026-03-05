Tämä espanjalainen näyttelijä jakaa kuvia raskaudestaan ja liikuttaa fanejaan

Úrsula Corberó, unohtumaton Tokio sarjasta "Money Heist" (La Casa de Papel), sulatti sydämiä verkossa intiimillä Instagram-julkaisulla, jossa hän esitteli vauvavatsaansa kumppaninsa (Chino Darín) rinnalla. Yksinkertaisesti "Ennen kuin olemme kolme", kuvat valtasivat hänen faninsa liikutuksella.

Herkkiä kuvia vauvaa odotellessa

Kuvissa Úrsula poseeraa kumppaniaan (Chino Darín) vasten, vauvavatsa näkyvästi esillä. Hienostuneista kuvauksista poiketen tämä autenttinen hetki huokuu uuden elämän aloittavan pariskunnan yksinkertaista iloa. Pehmeä valaistus ja heidän ilmeinen yhteytensä lumoavat välittömästi.

Räjähtävästä roolistaan elokuvassa "Money Heist" (La Casa de Papel) tunnettu espanjalaisnäyttelijä jakaa harvoin vilauksia yksityiselämästään. Tämä Instagram-julkaisu merkitsee koskettavaa käännekohtaa: "Tokyo" antaa tilaa säteilevälle tulevalle äidille – Úrsula Corberólle – joka yksinkertaisesti juhlistaa tämän uuden luvun alkua. Hän ilmoitti myös esikoisensa syntymästä 17. helmikuuta 2026 Instagram-tarinan kautta.

"Upea", "Niin liikuttava": fanit ovat riemuissaan

Kommentit pursuavat hellyyttä: "Upea Úrsula, onpa ilo nähdä sinut noin säteilevänä", "Nämä kuvat ovat niin kauniita ja liikuttavia", "Ennen kuin kolme... sydämeni sulaa!" Fanit ylistävät hänen kauneuttaan ja tätä harvinaista kurkistusta hänen arvokkaaseen yksityiselämäänsä.

Läheinen pari valokeilassa

Elokuvauskuvauksissa tavanneet Úrsula ja hänen kumppaninsa Chino Darín muodostavat vankan kaksikon, jota ihaillaan hienotunteisuudestaan. Tämä postaus paljastaa heidän yhteisen ilonsa ja vahvistaa kuvaa vahvasta, kasvuhaluisesta rakkaudesta. Lumoutuneet fanit näkevät heidät modernin ja seesteisen vanhemmuuden symbolina.

Úrsula Corberó tarjoaa puhtaan armon hetken, joka ylittää ruudun rajat. Nämä raskauskuvat, joita hänen faninsa kuvailevat "upeiksi" ja "liikuttaviksi", juhlistavat rakkauden kukoistusta. Tämä postaus toimii muistutuksena siitä, että todellinen tähti on joskus vain nainen, rakkaus ja elämä, joka odottaa.