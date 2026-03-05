Tämä espanjalainen näyttelijä jakaa kuvia raskaudestaan ja liikuttaa fanejaan

Léa Michel
@ursulolita/Instagram

Úrsula Corberó, unohtumaton Tokio sarjasta "Money Heist" (La Casa de Papel), sulatti sydämiä verkossa intiimillä Instagram-julkaisulla, jossa hän esitteli vauvavatsaansa kumppaninsa (Chino Darín) rinnalla. Yksinkertaisesti "Ennen kuin olemme kolme", kuvat valtasivat hänen faninsa liikutuksella.

Herkkiä kuvia vauvaa odotellessa

Kuvissa Úrsula poseeraa kumppaniaan (Chino Darín) vasten, vauvavatsa näkyvästi esillä. Hienostuneista kuvauksista poiketen tämä autenttinen hetki huokuu uuden elämän aloittavan pariskunnan yksinkertaista iloa. Pehmeä valaistus ja heidän ilmeinen yhteytensä lumoavat välittömästi.

Räjähtävästä roolistaan elokuvassa "Money Heist" (La Casa de Papel) tunnettu espanjalaisnäyttelijä jakaa harvoin vilauksia yksityiselämästään. Tämä Instagram-julkaisu merkitsee koskettavaa käännekohtaa: "Tokyo" antaa tilaa säteilevälle tulevalle äidille – Úrsula Corberólle – joka yksinkertaisesti juhlistaa tämän uuden luvun alkua. Hän ilmoitti myös esikoisensa syntymästä 17. helmikuuta 2026 Instagram-tarinan kautta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Viesti, jonka on jakanut Úrsula Corberó (@ursulolita)

"Upea", "Niin liikuttava": fanit ovat riemuissaan

Kommentit pursuavat hellyyttä: "Upea Úrsula, onpa ilo nähdä sinut noin säteilevänä", "Nämä kuvat ovat niin kauniita ja liikuttavia", "Ennen kuin kolme... sydämeni sulaa!" Fanit ylistävät hänen kauneuttaan ja tätä harvinaista kurkistusta hänen arvokkaaseen yksityiselämäänsä.

Läheinen pari valokeilassa

Elokuvauskuvauksissa tavanneet Úrsula ja hänen kumppaninsa Chino Darín muodostavat vankan kaksikon, jota ihaillaan hienotunteisuudestaan. Tämä postaus paljastaa heidän yhteisen ilonsa ja vahvistaa kuvaa vahvasta, kasvuhaluisesta rakkaudesta. Lumoutuneet fanit näkevät heidät modernin ja seesteisen vanhemmuuden symbolina.

Úrsula Corberó tarjoaa puhtaan armon hetken, joka ylittää ruudun rajat. Nämä raskauskuvat, joita hänen faninsa kuvailevat "upeiksi" ja "liikuttaviksi", juhlistavat rakkauden kukoistusta. Tämä postaus toimii muistutuksena siitä, että todellinen tähti on joskus vain nainen, rakkaus ja elämä, joka odottaa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Eileen Gu, muotiviikkojen olympiavoittajatähti

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eileen Gu, muotiviikkojen olympiavoittajatähti

Freestyle-hiihdon saavutuksistaan tunnettu Eileen Gu on myös noussut yhdeksi muotimaailman näkyvimmistä urheilijoista. Olympiavoittaja esiintyy lukuisissa merkittävissä muotitapahtumissa. Hänen...

Yli 50-vuotias malli aiheuttaa kohua muotiviikoilla

Pariisin muotiviikoilla on usein yllätyksiä. Tällä kaudella yksi esiintyminen kiinnitti erityisesti kaikkien huomion: 58-vuotias brasilialainen supermalli Gisele Zelauy...

Pariisissa Chappell Roanin rohkea meikki herättää keskustelua verkossa.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chappell Roan, musiikkimaailman kuningatar, sytytti Acne Studiosin eturivin liekkeihin Pariisin muotiviikoilla. Hänen teatraalinen asunsa dramaattisine meikkeineen...

"Bridgertonin" jälkeen kaikki haluavat tietää kuka Yerin Ha on.

Bridgertonin roolituksen julkistamisesta lähtien hänen nimensä on kiertänyt laajalti sosiaalisessa mediassa. Kuka on Yerin Ha, tämä näyttelijä, jonka...

"Näen vain vihaa": Tämä näyttelijä rikkoo hiljaisuuden nettihäirintää koskien

Vuoden 2026 näyttelijäpalkintogaalassa Odessa A'zion, amerikkalaisen "Marty Supreme" -elokuvan uusi tähti, vastasi avoimesti ET- toimittajalle, joka kysyi häneltä,...

"Se, mitä rakastamme, tulee mustasta kulttuurista": tämä näyttelijä herättää uudelleen keskustelun kulttuurivaikutuksista

NAACP Image Awards* -gaalassa yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja aktivisti Sophia Bush piti vaikuttavan puheen valkoisen liittouman tärkeydestä ja...