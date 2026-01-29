Search here...

Kimaltelevassa asussa tämä laulaja teki silmiinpistävän esiintymisen.

Léa Michel
@tyla/Instagram

Eteläafrikkalainen poptähti Tyla jatkaa menestystään, tällä kertaa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon -ohjelmassa. "Water"-kappaleen laulaja lumosi hiljattain katsojat muuttumalla rennosta asusta säteileväksi kokonaisuudeksi lyhyessä videossa, joka julkaistiin ohjelman virallisella Instagram-tilillä. Tämä tyylikäs muodonmuutos, joka oli sävelletty hänen omaan hittiinsä "CHANEL", levisi nopeasti kulovalkean tavoin.

Ulkoasu, joka yhdistää eleganssin ja modernin tyylin

Videolla Tyla vaihtaa kylpytakkinsa tyylikkääseen lookiin. Hän esiintyy yllään kimaltelevan musta rintaliivityylinen toppi ja punavalkoinen tweed-midihame, joka korostaa hänen tyylikästä tyylitajuaan. Yhteensopiva jakku täydentää asun ja lisää ripauksen pariisilaista tyylikkyyttä.

Laulaja täydensi lookin useilla kaulakoruilla, jotka lisäsivät hänen tyyliinsä kimallusta. Tämä tyylivalinta kuvaa täydellisesti Tylan tunnusomaista tyyliä: klassisten ja moderneiden elementtien yhdistelmää, jossa aistillisuus ja eleganssi kohtaavat.

Katso tämä postaus Instagramissa

The Tonight Show'n (@fallontonight) jakama julkaisu

Tyla, nouseva tyylin ja musiikin ikoni

Laulaja nousi kansainväliseen kuuluisuuteen hittikappaleellaan "Water" ja on tehnyt lukuisia korkean profiilin esiintymisiä. Hänen esiintymisensä Jimmy Fallonin show’ssa on vain yksi vahvistus hänen nopeasta nousustaan kansainvälisellä pop-skenellä. Tyla vahvistaa myös identiteettinsä sitoutuneena ja inspiroivana muotitietoisena henkilönä, joka kykenee yhdistämään tweedin eleganssin modernin muodin voimaan.

Tyla vahvistaa jälleen kerran olevansa paitsi lahjakas artisti, myös nouseva tyyli-ikoni. Hänen ikimuistoinen esiintymisensä Jimmy Fallonin ohjelmassa todistaa, että hän osaa muuttaa jokaisen hetken visuaaliseksi spektaakkeliksi, jossa musiikki ja muoti yhdistyvät paljastaen hänen häikäisevän karismansa täyden laajuuden.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
