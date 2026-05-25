Sydney Sweeney herättää henkiin 2000-luvun kauneustrendin säihkyvällä lookilla.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Sydney Sweeney, joka näyttelee Cassieta hittisarjassa "Euphoria", on uuden kauneustrendin keskipisteessä. Eräässä jaksossa sarjan päämeikkitaiteilija Donni Davy loi täysin säihkyvän lookin käyttämällä strasseja ja glitteriä, joka herättää henkiin ikonisen 2000-luvun estetiikan. Sosiaalisessa mediassa jaettu meikki tutoriaalin kera kiehtoi internetin käyttäjiä välittömästi.

Kimaltava meikkilookki "Euphoria":lta

"Rohkeista" valinnoistaan tunnettu "Euphoria"-sarja on tehnyt meikistä todellisen visuaalisen tunnusmerkin. Tässä uudessa Cassie-hahmon käyttämässä lookissa meikkitaiteilija Donni Davy valitsi hallitun hohteen. Sydney Sweeneyn silmäluomilla kimalteleva luomiväri, jossa heijastuvat vaaleanpunaiset ja liilat, valaisee silmiä, ja sitä korostaa hienovaraisesti aseteltujen strasseilla koristeltu rajauskynä. Runsaasti ripsivärillä päällystetyt ripset kehystävät tarkoituksella "nukkemaisen" katseen, kun taas ruusunpunainen poskipuna ja kiiltävät huulet täydentävät tämän suloisen ja valoisan estetiikan.

2000-luvun strassien ja glitterin paluu

Tämä meikkityyli ammentaa suoraan 2000-luvun kauneuskoodeista, joille on ominaista runsas glitterin, strassien ja eloisien värien käyttö. Erityisesti kristalleilla koristeltu eyeliner tuo mieleen tuon vuosikymmenen ikoniset lookit, joissa kimallus oli valttia. Herättämällä tämän estetiikan sarja vahvistaa "Y2K"-trendin paluun kauneusmaailmassa, joka on jo ennestään vahvasti läsnä muodissa ja sosiaalisessa mediassa. Nostalgiaa uudelleentulkittuna modernilla twistillä.

Tällä hohtavalla, 2000-luvulta inspiroituneella meikkivoiteella Sydney Sweeney ja "Euphoria"-tiimi vahvistavat sarjan voimakkaan vaikutuksen kauneustrendeihin. Tämä valoisa trendi inspiroi varmasti monia lookeja tulevina kuukausina.