Tämä naisjalkapalloilija sähköistää ottelut ikonisilla juhlinnoillaan.

Lo'eau LaBonta ei ole vain Kansas City Currentin vaikuttava keskikenttäpelaaja National Women's Soccer Leaguessa (NWSL): hänen humoristiset ja kekseliäät maalinjälkeiset juhlintansa sytyttävät sosiaalisen median liekkeihin. Amerikkalainen ammattilaisjalkapalloilija muuttaa jokaisen voiton ikimuistoiseksi spektaakkeliksi, joka lumoaa niin fanit kuin vastustajatkin.

Lahjakkuutta ja esiintymistaitoa kentällä

Kansas City Currentin keskikenttäpelaaja Lo'eau LaBonta loistaa visiollaan, tarkalla syötöllään ja täsmällisellä laukauksellaan, mikä on merkittävästi auttanut seuran menestystä naisten MLS-sarjassa. Hän on väsymätön sekä pallonpalautuksissa että hyökkäyspelissä ja on elintärkeä lenkki joukkueen tasapainossa. Maalien tekeminen tekee hänestä todella ainutlaatuisen, paljastaen persoonallisuutensa toisen puolen: improvisoitu koreografia, koominen irvistys ja teatraaliset eleet muuttavat jokaisen hänen juhlansa todelliseksi spektaakkeliksi.

Karismaattinen ja spontaani Lo'eau LaBonta jättää kentälle ainutlaatuisen kädenjäljen yhdistäen urheilullisen suorituskyvyn ja showmiehen taidon, ja hänestä on tullut yksi mestaruussarjan hellyttävimmistä ja tunnistettavimmista pelaajista.

Katso tämä postaus Instagramissa Kansas City Currentin jakama julkaisu - y (@kccurrent)

Kulttijuhlat, jotka ovat hitti

Hänen "rutiineihinsa" kuuluvat vimmainen tanssiminen, tarkoituksellisen absurdit matkimiset ja hullunkuriset vuorovaikutukset joukkuetovereidensa kanssa, jotka @kccurrentin ja @nwsl:n kamerat tallentavat säännöllisesti Instagramissa. Näistä juhlinnoista, joista on tullut todellisia tapahtumia faneille, ne leviävät nopeasti sosiaalisessa mediassa ja lisäävät seuran suosiota paljon kentän ulkopuolella.

Lempinimellä "LoMomma" (@lomomma Instagramissa) tunnettu hän tuo esityksiinsä hyväntuulisen huumorin, jossa itseironisuus yhdistyy tarttuvaan energiaan. Tämän itsevarman persoonan kautta Lo'eau LaBonta muuttaa jokaisen maalin jaetuksi hetkeksi, tehden jokaisesta ottelusta juhlan ja jokaisesta esiintymisestään viraaliksi leviävää sisältöä, symbolin modernista ja ilmeikkäästä NWSL:stä, joka on yhteydessä yleisöönsä.

NWSL-hauskakuvake

Lo'eau LaBonta ilmentää täydellisesti amerikkalaisen naisjalkapallon positiivista energiaa, jossa lahjakkuus ilmenee yhtä lailla persoonallisuudessa kuin taidossakin. Väsymättömänä ja luovana keskikenttäpelaajana hän yhdistää intensiivisyyden, taktisen älykkyyden ja luonnollisen johtajuuden pelin ytimessä. Suorituksensa lisäksi hänen aurinkoinen luonteensa erottaa hänet muista. Hänen juhlintansa, joka on tarkoituksella epätavanomaista ja kaukana kaikesta jäykästä vakavuudesta, luo välittömän yhteyden yleisöön, lisää fanien sitoutumista ja ruokkii sosiaalista mediaa.

Yhdistämällä urheilullisen suorituskyvyn synnynnäiseen showmiestaitoon Lo'eau LaBonta määrittelee maalien juhlinnan uudelleen todelliseksi tunteiden kieleksi. Jokainen ele on enemmän kuin vain ilon hetki, ja siitä tulee NWSL:n tunnusmerkki, suora yhteys yleisöön ja leikkisä näyteikkuna. Naisten jalkapallon nopeasti kasvavassa maailmassa Lo'eau LaBonta muistuttaa meitä siitä, että huippu-urheilu voi olla myös synonyymi hauskuudelle, vapaudelle ja tarttuvalle ilolle – tinkimättä koskaan kilpailun vaatimuksista.