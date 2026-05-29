Hailey Bieber valitsee tyylikkäät ja mukavat korkokengät kesäksi

Amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber todennäköisesti lyö vetoa minimaalisista koroista, jotka ovat nousemassa trendiksi kesälle 2026.

Hailey Bieber, korkokenkien fani

Hailey Bieberin vaatekaapissa korkokengät ovat selvästi erityisen suosittuja. Rhode-tuotemerkin perustaja näyttää pitävän näistä hybridikengistä, joita hän käyttää kaikkina vuodenaikoina – sekä talvella että kesällä – ja jotka sopivat saumattomasti yhteen niin rentojen asujen kuin iltapukujenkin kanssa. Saatavilla eri väreissä ja korkokorkuuksilla, hänen suosikkipareillaan näyttää olevan yhä yleisempi piirre: yhä matalammat korot. Tämä mieltymys kertoo paljon hänen kenkämakunsa kehityksestä.

Minimalistinen tyyli bongattu Soulissa

Hailey Bieber vahvisti tämän trendin hiljattain Soulin-matkallaan. Instagram-tilillään julkaisemassaan karusellissa hän esiintyy asussa, joka koostuu pitsisestä verkkopaidasta, lyhyestä puvunhousut ja, mikä merkittävintä, mikrokorkoisista varvassandaaleista. Näiden varvassandaalien korkeus on niin hillitty, että ne melkein luovat illuusion matalista sandaaleista. Tämä valinta kuvaa täydellisesti hänen tapaansa yhdistää eleganssi ja mukavuus ilman korkeiden korkojen asettamia rajoituksia.

Kissankorkojen jälkeen vieläkin miniversio

Korkokengät voivat nopeasti muuttua epämukaviksi jokapäiväisessä käytössä, varsinkin lämpimämmän sään saapuessa useiden tuntien kävelyn jälkeen. Tämän mukavuustarpeen tyydyttämiseksi muoti on vähitellen madaltanut korkojen korkeutta. Ja tässä yhteydessä on syntynyt uusi trendi: mikrokorko.

Tämä trendi on jatkoa toiselle, jo vakiintuneelle trendille: kissankoroille. Nämä alle kuuden senttimetrin korot ovat tulleet välttämättömiksi viime kausina. Mikrokorko tarjoaa vieläkin "huomaamattomamman" version: vain muutaman senttimetrin – korkeintaan kolmen – korkuisina ne tarjoavat juuri sopivan korkeuden ja pysyvät yhtä mukavina kuin matalat kengät.

Mikrokorkokengät: ottaa ne käyttöön… tai ei, riippuen toiveistasi tänä kesänä

Jos rakastat korkokenkiä ja tunnet olosi mukavaksi niissä, mikrokorko voi olla tyylikäs ja helppo vaihtoehto kesälookkiisi. Kuten Hailey Bieber, voit käyttää sitä lyhytkarvaisten puvunhousujen kanssa lisätäksesi hienostuneen silauksen strukturoituun siluettiin. Se sopii myös kauniisti hulmuavan mekon tai pitkän hameen kanssa, joita se täydentää keveydellä tekemättä tyylistä raskaampaa. Arkikäyttöön se sopii helposti farkkujen tai kesäisen räätälöidyn puvun alle.

Korkokenkiä – edes matalia – ei kuitenkaan ole pakko käyttää "ollakseen tyylikäs tänä kesänä". Jos pidät mieluummin matalista sandaaleista, ballerinatossuista tai yksinkertaisesti kengistä, joissa tunnet olosi todella hyväksi, sekin on täysin ok. Tärkeintä on valita kengät, joissa tunnet olosi mukavaksi ja pidät itsestäsi.

Hailey Bieber vahvistaa trendin, joka saattaa hyvinkin määritellä kesän: hyvästit korkeille koroille ja kipeille jaloille, tervetuloa minimaaliseen pituuteen. Jälleen yksi todiste siitä, että tyylikkyyden ei tarvitse tarkoittaa rajoittavaa – ja että Rhoden perustaja on jälleen kerran askeleen edellä.