Punaisella matolla Camila Mendes säteilee hulmuavassa mekossa.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Camila Mendes teki vaikuttavan vaikutuksen elokuvan "Masters of the Universe" Lontoon ensi-illassa. Hän tunnetaan roolistaan amerikkalaisessa televisiosarjassa "Riverdale", ja hän valitsi minimalistisen ja hillityn tyylin. Hänen ulkonäköään ylistettiin verkossa sen "hienostuneisuudesta ja yksinkertaisuudesta".

Kevyt, valkoinen mekko

Camila Mendesin asun keskipisteenä on eteerisen valkoinen silkkimekko. Mekossa on syvään uurrettu pääntie ja avoin selkämys, solmimisnauha vyötäröllä ja pääntiellä sekä laskeutuva hameosa, jossa on etuhalkio. Kokonaisvaikutelma on sulava ja yksinkertainen.

Tyylikkäät asusteet ja kauneushoidot

Täydentääkseen asun Camila Mendes valitsi Femme LA -merkin korkosandaalit ja Retrofêten "auringonlasku"-helmikaulakorun. Meikissä taiteilija Alex Babsky keskittyi selkeästi muotoiltuihin kulmakarvoihin, korostettuihin silmiin ja hillittyyn vaaleanpunaiseen huuleen. Huomionarvoinen yksityiskohta: siniset piilolinssit, jotka ovat kunnianosoitus Teelalle, hahmolle, jota hän näyttelee elokuvassa "Masters of the Universe". Hänen kampauksensa, laineikkaan polkkatukka sivujakauksella, stailasi kampaaja Christian Wood, ja koko lookin loi stylisti Molly Dickson.

Tämä esiintyminen on osa "Masters of the Universe" -elokuvan mainoskampanjaa. Kyseessä on samannimiseen animaatiosarjaan perustuva elokuvasovitus, joka tulee teattereihin 5. kesäkuuta. Tällä muotivalinnalla Camila Mendes vahvistaa mieltymyksensä hillittyyn eleganssiin, jossa kankaiden keveys ja täydelliset asusteet ovat etusijalla "näyttävään" vaikutelmaan nähden.