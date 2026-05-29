Näyttelijä Megan Stalterin asu jakaa internetin käyttäjiä

American Music Awards (AMAs 2026) -gaalassa yhdysvaltalainen koomikko, näyttelijä ja laulaja Megan Stalter rikkoi jälleen kerran punaisen maton perinteitä asullaan. Hänen tyylinsä on sittemmin herättänyt paljon kohua sosiaalisessa mediassa.

Hiuksista tehty "toppi"

Las Vegasissa pidetyissä 52. American Music Awards -gaalassa Megan Stalter valitsi "radikaalin" tyylin. Iltapuvun sijaan hän esiintyi yläosattomana, hyvin pitkät mustat hiukset kammattuna eteenpäin peittämään rintakehää ja jättäen selkänsä paljaaksi. Illuusio oli taitavasti luotu: lähikuvissa, kun hänen hiuksensa liikkuivat, oli selvää, että hänellä oli peitteet, mikä hälvensi ajatuksen täydellisestä alastomuudesta.

Loput asustaan Megan Stalter valitsi farkut ja neliökärkiset mustat saappaat, hyvin ohuet, muotoillut kulmakarvat ja dramaattisen silmämeikin. Hänen Clayton Hawkinsin suunnittelema kampaus oli asun keskipiste.

Komediasketsi, jossa esiintyy Paul W. Downs

Tämä look oli ensisijaisesti heidän kahden ideoima vitsi. Megan Stalterin seurassa oli hänen ystävänsä ja vastanäyttelijänsä amerikkalaisesta komediadraamasarjasta "Hacks", Paul W. Downs, joka viimeisteli asun harjaamalla Meganin hiuksia matolla kimaltelevalla harjalla. Parhaan vaihtoehtorock-albumin palkinnon jakava kaksikko esiintyi leikkipunk-bändinä ja vitsaili samalla.

Molemmilla oli peruukit, yhtenevät farkut ja viimeisenä silauksena vyönsoljet, joissa oli toistensa kasvot. Kun heiltä kysyttiin, "cosplaysivatko he", he vannoivat sen olevan heidän "arkiasunsa", ja Megan Stalter vitsaili: "Ketä me matkimme? Kahta kaunista mallia, jotka tekevät musiikkia?"

Vakiovieras "epätavanomaisella" punaisella matolla

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Megan Stalter on leikitellyt muodin säännöillä. Tammikuussa Critics' Choice Awards -gaalassa hän lyöttäytyi yhteen Paul W. Downsin kanssa luodakseen uudelleen Kylie Jennerin ja Timothée Chalamet'n viraaliksi tulleen oranssin lookin Marty Supreme -elokuvan ensi-illasta. Muutamaa kuukautta aiemmin, vuoden 2025 Emmy-gaalassa, hän aiheutti myös kohua uhmaamalla pukukoodia farkuissa ja t-paidassa. Nämä kaikki ovat uhmakkaita eleitä muotiteollisuutta vastaan, minkä vuoksi Megan Stalter on osallistunut säännöllisesti puhutuimpiin seremonioihin.

Asukokonaisuus, joka jakaa mielipiteitä

Sosiaalisessa mediassa monet fanit ylistivät kaksikon rohkeutta ja huumoria, ihaillen heitä hänen kampauksestaan ja jopa vaatien yhteistä kiertuetta. Jotkut pitivät sitä "raikkaan tuulahduksena" ja "virkistävänä annoksena huumoria" vakavan punaisen maton keskellä, kun taas toiset tuomitsivat sen tahallisena yrityksenä "luoda kohua". Megan Stalter, uskollisena persoonalleen, näyttää omaksuvan tämän polarisaation täysin.

Tosiasia on, että reaktioiden ja keskustelujen lisäksi naisen vartaloa tai ulkonäköä – kuten kenenkään muunkaan – ei pitäisi arvostella. Jokainen pukeutuu haluamallaan tavalla, ilmaisee itseään parhaaksi katsomallaan tavalla ja esittää omalla tavallaan.

Megan Stalter on saavuttanut tavoitteensa tavaramerkikseen muodostuneella kampauksellaan ja leikkisällä sanailullaan Paul W. Downsin kanssa: hallita keskusteluja ja jatkaa muodin ja komedian välisen rajojen hämärtämistä. Yksi asia on varma: hän tuo jokaiselle punaiselle matolle omanlaisensa omalaatuisuuden – ja kieltäytyy ehdottomasti sulautumasta taustaan.