"Liian laihuus ei ole terveellistä": Sharon Stone esittää ajatuksia herättävän viestin

Amerikkalainen näyttelijä ja elokuvatuottaja Sharon Stone hylkää laihuuden ja "ikuisen nuoruuden" saneleman ajattelutavan. Avoimessa haastattelussa hän jakaa näkemyksensä kehosta ja iästä – suorasukaisesti, mikä on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Sharon Stone torjuu paineet olla laiha

Esiinnyttyään silmiinpistävästi Cannesin elokuvajuhlilla Sharon Stone avautui Vogue-lehden sivuilla harvinaisen avoimesti. Beverly Hillsin kodissaan unohtumaton Catherine Tramell elokuvasta "Basic Instinct" pohtii, miten hän huolehtii kehostaan ja mielestään. Sen sijaan, että hän tarjoaisi "ihmeratkaisuja painonpudotukseen", hän jakaa vuosien varrella rakentuneen elämänfilosofian. Ja erityisesti laihuuteen liittyvän paineen käsittelyssä Sharon Stonen viesti resonoi niin voimakkaasti.

Vaikka painonpudotushoidot ovat kasvattaneet suosiotaan Hollywoodissa, hän ei kaunistele sanojaan. "Anteeksi, mutta alipaino ei ole hyvä asia, se ei ole terveellistä", hän toteaa suoraan. Hän, joka sanoo kasvaneensa alalla, jossa hänelle ei koskaan sanottu, että hän oli "hyvä sellaisena kuin oli", puolustaa nyt onnellisia ja elinvoimaisia hahmoja: tyytyväisen naisen, joka nauttii elämästä ja jakaa mielellään hyvän aterian. Viesti, joka on ristiriidassa vallitsevien paineiden kanssa.

Lähestymistapa, joka yhdistää kehon ja mielen

Elämäntavan typistäminen pelkästään fyysiseen hyvinvointiin olisi täysin asian ytimen ohittamista. Sharon Stonelle keho ja mieli ovat erottamattomia. Näyttelijä lukee buddhalaisia tekstejä, meditoi liikkeessä ja yhdistää joogaa, hengitysharjoituksia ja koreografiaa mielialansa mukaan. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa henkinen hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin fyysinen kunto, kuvaa itsestä huolehtimisen käsitettä, joka menee paljon ulkonäköä pidemmälle. Se on visio, joka asettaa sisäisen tasapainon etusijalle esteettisen suorituskyvyn edelle.

Hänen näkökulmansa ryppyihin ja leikkaukseen

"Ikuisen nuoruuden" tavoittelukaan ei häntä kiinnosta. Loputtomien kosmeettisten toimenpiteiden sijaan Sharon Stone kannustaa jokaista naista aitoon itsetutkiskeluun. "Miksi olen sodassa itseni kanssa? Onko se jotain, minkä voin korjata kirurgisesti, vai jotain, mitä minun täytyy tutkia lähemmin?", hän tiivistää. Tämä lähestymistapa muotoilee suhteen ikään uudelleen itsensä hyväksymisen kysymykseksi, kaukana elokuvateollisuudessa vallitsevasta täydellisyyden paineesta.

Selviytyjä, joka ei koskaan lakannut luomasta

Vuonna 2001, 43-vuotiaana, vakava aivohalvaus vei hänet sivuun elokuvanteosta vuosiksi – alalla, joka harvoin antaa anteeksi poissaoloja, etenkään naisilta. Sharon Stone ei kuitenkaan koskaan lakannut luomasta, vaan jakaa nykyään aikansa elokuvan, kirjoittamisen ja maalaamisen kesken, alalle, josta hän on nyt saanut kriitikoiden ylistystä. Hänen liikkeellepaneva voimansa on edelleen hiipumatta: työskennellä, tapahtui mitä tahansa. Ja kun hän muistelee sitä nyt ikonista valokuvaa, jossa hänen kätensä on kohotettuna Cannesin punaisella matolla muutama kuukausi aivohalvauksen jälkeen, mieleen tulee vain yksi sana liikuttuneena: selviytyjä.

Sharon Stone tarjoaa näin ollen todellisen itsensä hyväksymisen filosofian, vastakohdan laihuuden ja "ikuisen nuoruuden" saneluille. Kannattamalla "täyteläisiä, elinvoimaisia kehoja", yhdistämällä fyysisen ja henkisen, hän muistuttaa meitä siitä, että itsestämme huolehtiminen ei tarkoita sodan käymistä itseämme vastaan. Arvokkaan viestin välittää nainen, joka määrittelee itsensä ennen kaikkea selviytyjäksi.