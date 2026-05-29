Mustassa "goottityylissä" Karol G aiheutti sensaation punaisella matolla

Vuoden 2026 American Music Awards (AMA) -gaalassa kolumbialainen latinotrap- ja reggaeton-laulaja Karol G valitsi synkän estetiikan. Hän sytytti punaisen maton liekkeihin yläosalla, johon kuului musta kaksiosainen asu.

Tumma siluetti American Music Awards -gaalassa

Las Vegasissa Karol G saapui 52. American Music Awards -gaalaan huomattavan tummassa asussa. Hänen asukokonaisuuteensa kuului yläosa ja siihen sopiva musta kuplamainen hame. Revittyine hihoineen varustettua yläosaa puettiin kolmiorintakeellisen rintaliivin päälle, jolloin hänen vatsansa paljastui. Asusteksi Karol G valitsi pitkät turkoosit korvakorut.

Kauneuden saralla kampaaja Cesar Deleon Ramirez loi suolavettä muistuttavat kiharat, jotka laskeutuivat vapaasti hänen harteilleen. Meikki onnistui tasapainottamaan pehmeyttä ja intensiivisyyttä: karkinpunaista poskipunaa levitettiin poskipäille ja huulten keskelle, ja sen vastakohtana oli savuinen luomiväri. Taitava kontrastien vuorovaikutus täydensi täydellisesti muuta asua.

Arvostettu palkinto ja huomattava suoritus

Karol G:n ilta ei päättynyt punaiseen mattoon. Myöhemmin samana iltana hänelle myönnettiin uransa kohokohta – John Legendin jakama International Artist Award of Excellence. Tilaisuutta varten hän vaihtoi ylleen helmillä koristellun, yksiolkaisen bandeau-topin ja epäsymmetrisen verkkomaisen minihameen, joita täydensivät läpinäkyvät avokkaat.

Tässä asussa hän esitti myös vuoden 2025 hittinsä "Ivonny Bonita" lavalla. Amerikkalaisen räppärin Queen Latifahin juontamassa seremoniassa MGM Grand Garden Arenalla kokoontui muita artisteja, kuten amerikkalainen tyttöbändi Katseye, brittiläinen rocklaulaja ja muusikko Billy Idolin sekä australialainen country-laulaja ja kitaristi Keith Urban.

Läpinäkyvyyden, dekonstruktion ja goottilaisten yksityiskohtien yhdistäen Karol G osoitti jälleen tyylillisen rohkeutensa. Palkittu ja ylistetty hän muutti AMA-illan todelliseksi pyhityshetkeksi, niin punaisella matolla kuin lavallakin.