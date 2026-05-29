"Kehoni kuuluu minulle": Tämä malli pohtii suhdettaan kauneuskirurgiaan

Käymällä leikkauksessa, jolla "pienennetään osaa vartalostaan", yhdysvaltalainen julkkis Courtney Stodden sanoo "ottavansa takaisin kehonsa hallinnan". Se on henkilökohtainen päätös, jonka hän yhdistää menneisyyteen, jota surullisesti leimasi avioliitto vasta 16-vuotiaana.

"Kehoni kuuluu minulle"

TMZ:n mukaan Courtney Stoddenille tehtiin rintojen pienennysleikkaus kirurgi Stuart Linderin vastaanotolla Beverly Hillsissä. Koko implantin poiston sijaan hänen implanttinsa korvattiin pienemmillä. Ratkaisevaa oli, että toimenpiteen julkistaminen osui samaan aikaan hänen 15-vuotishääpäivänsä kanssa, mikä antoi sille merkittävän symbolisen arvon.

Koska estetiikan lisäksi Courtney Stodden väittää todellakin ottavansa takaisin kehonsa. "Ensimmäistä kertaa elämässäni kehoni tuntuu kuuluvan minulle sen sijaan, että se kuuluisi yleisölle, joka kulutti sitä jo ennen kuin minusta edes tuli nainen", hän selitti Instagramissa . Hän sanoo hankkineensa ensimmäiset implanttinsa 18-vuotiaana, ikään kuin todistaakseen itselleen olevansa nainen – valinta, joka tuolloin ei oikeastaan ollut hänen tehtävänsä.

Avioliiton taakka 16-vuotiaana

Tämä julkinen lausunto liittyy erottamattomasti hänen elämäntarinaansa. Vuonna 2011, vain 16-vuotiaana, Courtney Stodden meni naimisiin 35 vuotta häntä vanhemman amerikkalaisen näyttelijän Doug Hutchisonin kanssa. Liitto herätti aiheellisesti suurta kohua. Pari erosi vuonna 2018 ja haki avioeroa vuonna 2020. Lapsiavioliittojen äänekkäästä vastustajasta lähtien Courtney Stodden hylkää nyt kaikki romantisoidut näkemykset asiasta. "Lapsiavioliitto ei ole rakkaustarina. Kyse on lapsesta, joka selviää kaikkien nähden aikuisen traumasta", hän totesi Instagramissa .

Leikkauksella on myös käytännön syitä: pienemmät implantit ovat hänen mukaansa "terveellisempiä hänen keholleen", erityisesti selälleen. Courtney Stodden tiivisti mielentilansa tyypillisellä huumorilla: "pienempi vartalo, enemmän rauhaa". Kohdatessaan muutaman internetin käyttäjän, jotka paheksuivat hänen valintaansa, hän toisti ilmeisen asian: se on hänen kehonsa ja yksin hänen päätöksensä.