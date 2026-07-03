"Kohtalokas nainen": Hailey Bieber omaksuu hetken tyylikkäimmän kampauksen

Léa Michel
@haileybieber / Instagram

Amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber jakoi Instagramissa sarjan kuvia, joissa hän esitteli trendikästä uutta kampaustaan: "long bobia". Kirkkaanvihreän pääntien kanssa yhdistettynä tämä tyylikäs leikkaus lumosi hänen seuraajansa, joista monet ylistivät hänen "femme fatale" -lookkiaan.

"Pitkä polkkatukka", tämän hetken tähtikampaus

Tämän lookin ytimessä on suosittu leikkaus: "long bob", tyypillisesti hartioille ulottuva pitkä polkkatukka. Tyylikäs, monipuolinen ja helppokäyttöinen, siitä on tullut yksi tämän hetken muodikkaimmista leikkauksista. Hailey Bieber, joka on käyttänyt sitä jo jonkin aikaa, tarjoaa tästä täydellisen esimerkin. Tyylikäs ja tyylikäs polkkatukka tuo ripauksen ajatonta eleganssia hänen kokonaisilmeeseensä.

Yhteensopiva kirkkaanvihreä toppi

Asukokonaisuudekseen Hailey Bieber valitsi eloisan vihreän yläosan. Julkaisunsa kuvatekstiin hän lisäsi vihreän sydämen ja sammakko-emojin, viitaten yläosan väriin. Luonnollinen meikki – kevyesti rajatut silmät, poskipuna ja nude-pinkit huulet – täydensivät säteilevän lookin.

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Hailey Rhode Bieberin (@haileybieber) jakama julkaisu

Fanit voittivat puolelleen

Ei ole yllättävää, että tämä julkaisu herätti ihailuaallon. Kommenteissa internetin käyttäjät hukuttivat häntä kehuihin. ”Upea”, ”Kohtalokas nainen”, ”Hän on ikoninen”, ”Kuinka voit olla aito?” olivat vain muutamia esimerkkejä monista viesteistä. Kaikki nämä reaktiot vahvistavat jokaisen hänen esiintymisensä herättämän innostuksen.

Pitkällä polkkatukallaan ja kirkkaanvihreällä yläosalla Hailey Bieber on tyylikäs ja itsevarma. Yhdellä hetken trendikkäimmistä leikkauksista hän vahvistaa asemaansa muoti- ja kauneusikonina. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan, jotka ovat aina innokkaita näkemään hänen tyylinsä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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