BLACKPINKin Lisa tekee vaikutuksen mekossa, jossa on upea selkämys.

Eteläkorealaisen K-pop-tyttöbändin BLACKPINK jäsen Lisa jakoi Instagramissa sarjan kuvia Utahista mustassa mekossa, jonka selkäosa oli upea ja joka sytytti hänen yhteisönsä välittömästi liekkeihin.

Silmiinpistävä musta halter-mekko

Laulaja, ikonisen eteläkorealaisen yhtyeen perustaja ja nykyään kansainvälinen sooloartisti, julkaisi Instagramissa kuvakarusellin Yhdysvaltojen-vierailunsa aikana otetuista kuvista. Tämän postauksen keskipisteenä on epäilemättä hänen mekkonsa. Lisalla oli yllään lattiaa hipova musta mekko, jossa oli erityisen tyylikäs halteripääntie. Laskeutuva, istuva kangas korosti hänen vartaloaan. Syvän ajaton musta väri loi kontrastin aavikon hiekan sävyille. Tämä tyylivalinta heijastaa Lisan taipumusta silmiinpistäviin ja omaleimaisiin asusteisiin, jotka pystyvät muuttamaan yksinkertaisen valokuvauksen ikimuistoiseksi muotihetkeksi.

Selkä, joka lumosi hänen faninsa

Tämän mekon silmiinpistävin yksityiskohta on sen avoin selkämys. Tämä tyylivalinta sopii täydellisesti yhteen nykyaikaisen, avoimen selkämysmallin kanssa, josta on tullut iltapukujen vakiotuote. Mekossa oli myös silmiinpistävä sivuleikkaus. Tämä couture-tyylinen yksityiskohta heijastaa Lisan mieltymystä graafisiin ja ehdottomasti moderneihin siluetteihin. Instagramissa nämä yksityiskohdat herättivät välittömästi Lisan seuraajien huomion, ja he täyttivät kommenttiosion ihaillen.

Kultainen ketju täydentämään kokonaisuutta.

Täydentääkseen tätä mustaa mekkoa Lisa keskittyi yhteen yksityiskohtaan: koristeelliseen kultaketjuun. Tämä sekä hienovarainen että arvokas asuste tuo ripauksen kirkkautta yksiväriseen kokonaisuuteen. Kädessä oleva kultainen sormus täydensi tämän huolellisesti valitun asustesarjan. Laulajan tyylille tyypillinen minimalistinen lähestymistapa, joka suosii muutamia arvokkaita esineitä useiden esineiden sijaan.

Karusellissa jaettiin useita asuja

Julkaisun miljöö vaikuttaa täysin sen menestykseen. Lisa poseeraa kapeiden betoniseinien välissä silmiinpistävässä visuaalisessa kontrastissa taustalla avautuville Utahin aavikkomaisemille. Tämä brutalistisen arkkitehtuurin ja amerikkalaisen erämaan yhdistelmä luo erityisen elokuvamaisen mise-en-scènen, joka muuttaa yksinkertaisen valokuvaussession todelliseksi muotitoimitukseksi.

Lisäksi karuselli ei rajoittunut vain tuohon yhteen mustaan mekkoon. Lisa esitteli myös muita, rennompia asuja, mustia vaatteita yhdistettynä ruskeisiin saappaisiin. Nämä arkisemmat lookit, jotka sijoittuvat länsimaisen estetiikan ja modernin minimalismin välimaastoon, jatkavat hänen Amerikan-matkansa pohdiskelevaa ulottuvuutta.

Katso tämä postaus Instagramissa LISAn (@lalalalisa_m) jakama julkaisu

Intohimoisten kommenttien aalto

Ei ole yllättävää, että julkaisu herätti välittömästi reaktiotulvan sosiaalisessa mediassa. ”Kuningatar Lisa”, huudahti yksi käyttäjä tyypillisessä ihailun ilmaisussa, jota laulaja herättää. ”Voi luoja, upea!” kirjoitti toinen fani. ”Vau! Kaunis kuten aina”, lisäsi kolmas ihailija. Kommenttiosio oli myös täynnä sydän-, silmä-silmä- ja liekki-emojeita, Lisan faniyhteisölle tyypillisessä innostuksen osoituksessa.

Mustassa halterimekossaan, avoimessa selässä ja graafisella sivuleikkauksella Lisa (BLACKPINK) teki yhden kauden silmiinpistävimmistä esiintymisistään. Itse asun lisäksi laulaja jakoi faneilleen täysin sommitellun visuaalisen hetken, joka osoitti tyylillisen yhtenäisyyden, joka nyt määrittelee hänen maailmaansa.