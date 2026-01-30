Search here...

59-vuotias Halle Berry tekee vaikutuksen samettisella lookillaan

Halle Berry valaisi hiljattain elokuvan "Crime 101" Lontoon ensi-illan. Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli esiintyi mustassa asussa, jossa yhdistyi samettia ja metallisia yksityiskohtia korostaen eleganttia ja hillittyä siluettia.

Yksinkertainen ja kirkas kokonaisuus ensimmäiseksi

Lontoon Odeon Luxe Leicester Squarella järjestettiin elokuvan "Crime 101" ensi-ilta 28. tammikuuta 2026. Elokuvan pääosissa olivat australialainen näyttelijä Chris Hemsworth, yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja Mark Ruffalo sekä Halle Berry. Berry erottui tapahtumassa erityisesti asullaan, joka yhdisti tekstuureja ja hohtavia korostuksia.

Hänellä oli yllään pitkähihainen musta body, jossa oli strukturoitu pääntie, ja pitkä musta hame, jota koristivat The New Arrivalsin kimaltavat koristeet. Kankaiden yhdistelmä, erityisesti yläosan sametti ja hameen metalliset tehosteet, lisäsivät kokonaisuuteen syvyyttä. Halle Berry sai huomattavaa mediahuomiota, ja hänet kuvattiin yksin tai yhdessä vastanäyttelijöidensä kanssa. Useat tarkkailijat korostivat hänen tyylinsä yleistä yhtenäisyyttä, jossa visuaalinen mukavuus yhdistyy moderniin tunnelmaan.

Katso tämä postaus Instagramissa

Halle Berryn (@halleberry) jakama julkaisu

Hiukset ja meikki yhtenäisessä tyylissä

Halle Berry valitsi pehmeän, laineikkaan kampauksen, joka oli täydellinen yhdistelmä luonnollisuutta ja tyylikkäitä sävyjä. Hänen meikkinsä pysyi neutraalina ja korosti hienovaraisesti hänen ihonsa ja silmiään. Mustat korkokengät ja yhteensopiva manikyyri täydensivät ilmeen.

Elokuvan ensi-illassa Halle Berry esitteli hienostuneen asun, joka rakentui yksinkertaisten linjojen ja kontrastisten materiaalien ympärille. Huolellisesti valmistettu musta asu, jossa yhdistyvät sametti, hohde ja hillityt asusteet, on esimerkki modernista ja hienostuneesta tyylistä.

Monica Belluccin tytär Deva Cassel valaisee catwalkin kultaisessa mekossa muotiviikoilla.

