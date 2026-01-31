Search here...

"Se ei sovi hänelle": Margot Robbie kritisoi punaista nahkaasuaan

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street » (The wolf of wall street)

Aina punaisella matolla tarkkailun alla ollut Margot Robbie herätti jälleen keskustelua viimeisimmällä julkisella esiintymisellään. Australialainen näyttelijä kutsuttiin Los Angelesiin "Wuthering Harbour" -elokuvan lehdistötilaisuuteen, ja hän valitsi ylleen Dilara Fındıkoğlun suunnitteleman punaisen nahka-asun. Muotivalinta on jakanut mielipiteitä niin fanien kuin internetin käyttäjienkin keskuudessa.

Ulkonäkö, joka aiheuttaa kiistaa

Margot Robbie yllätti hiljattain kaikki päästä varpaisiin ulottuvalla punaisella python-kuvioisella nahka-asulla, joka koostui veistoksellisesta korsetista ja yhteensopivasta minihameesta. Anglo-turkkilaisen suunnittelijan Dilara Fındıkoğlun syksy/talvi 2025 -mallistosta peräisin oleva asu yhdistää goottilaisen estetiikan kokeelliseen haute coutureen. Tulos ei kuitenkaan voittanut kaikkia. Reaktiot moninkertaistuivat nopeasti sosiaalisessa mediassa. Jotkut käyttäjät kuvailivat sitä "visuaaliseksi runoudeksi", kun taas toiset pilkkasivat mekkoa pitäen sitä epämukavana: "Se ei sovi hänelle", eräässä kommentissa luki.

Symbolinen asu

Tämän provosoivan ilmeen takana piilee kuitenkin aito taiteellinen tarkoitus. Yhteistyössä stylistinsa Andrew Mukamalin kanssa Margot Robbie valitsi tämän mekon heijastamaan intohimon ja kiusauksen teemoja, jotka ovat läsnä Emily Brontën elokuvassa "Huthering Harbour", jossa hän näyttelee Catherine Earnshawia. Erityisesti käärmekuvio symboloi vetovoimaa ja vaaraa, jotka sitovat Catherinen Jacob Elordin esittämään Heathcliffiin.

Tämä narratiivinen lähestymistapa vaatteisiin vahvistaa näyttelijä Margot Robbien halun muuttaa muoti näyttelijäntyönsä jatkeeksi – prosessin, jonka hän oli jo aloittanut Barbie-mainonnan mainoskiertueella vuonna 2023.

Lyhyesti sanottuna, vaikka Margot Robbien punainen nahkapuku jakoi yleisön mielipiteitä, se osoittaa jälleen kerran hänen taipumuksensa riskinottoon ja symboliseen tulkintaan. Ihailun ja kritiikin lomassa näyttelijä todistaa olevansa edelleen keskeinen hahmo, joka kykenee herättämään huomiota paljon elokuvarooliensa ulkopuolellakin.

