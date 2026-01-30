Monica Belluccin tytär Deva Cassel valaisee catwalkin kultaisessa mekossa muotiviikoilla.

Search here...

Häikäisevä ja tyylinsä suhteen itsevarma ranskalais-italialainen malli ja näyttelijä Deva Cassel, italialaisen näyttelijä-mallin Monica Belluccin ja ranskalais-brasilialaisen näyttelijän, ohjaajan ja tuottajan Vincent Casselin tytär, varasti jälleen kerran shown. Elie Saabin Haute Couturen kevät/kesä 2026 näytöksessä hän aiheutti sensaation ylellisessä kultaisessa mekossa, joka oli kuin nykyajan satu.

Keskeytetty hetki Palais de Chaillot'ssa

Deva Cassel koristi catwalkia Pariisin Palais de Chaillotin upeissa puitteissa ilmentäen täydellisesti ajatonta eleganssia, joka on niin rakas libanonilaiselle muotitalolle. Hänen lumoava, kokonaan käsin kirjottu pukunsa erottui hopeiseksi haalistuvista kultaisista paljeteista tehdyllä yläosalla, joka toi mieleen auringon ja kuun kohtaamisen. Hengenkevyt beigenvärinen kangas väreili jokaisella askeleella tarjoten visuaalisen valon ja liikkeen baletin.

Hänen pitkät, hieman laineikkaat mustat hiuksensa kehystävät hänen kasvojaan ja korostavat hänen magneettista auraansa. Lumottu yleisö kuunteli vain tätä lähes elokuvamaisen kaunista esiintymistä – selkeää perintöä hänen kuuluisalta äidiltään Monica Belluccilta, mutta omalla ainutlaatuisella otteella.

Uusi catwalkien muusa

Debytoittuaan vuonna 2020 Dolce & Gabbanan Dolce Shine -tuoksun kasvona, Deva Cassel on vakiinnuttanut asemansa yhtenä uuden sukupolven mallien johtavista hahmoista. Vain 21-vuotiaana hän on kävellyt suurimpien muotitalojen – Jacquemuksen, Courrègesin, Copernin ja nyt useita kertoja Elie Saabin – näytöksissä, jonka tyyliä hän näyttää ilmentävän täydellisesti luonnollisella runoudellaan.

Lokakuussa 2025 hän oli jo avannut libanonilaisen muotitalon näytöksen silmiinpistävän tyylikkäässä khaki-asussa ja tuolloin python-kuvioisessa topissaan. Tällä kertaa hän eteerisen kultaisessa mekossaan ottaa uuden askeleen kohti kuuluisuutta ja vahvistaa lahjakkuuttaan ja ainutlaatuista karismaansa.

Ylevä perintö

Monica Belluccin ja Vincent Casselin tyttärenä hän herättää väistämättä huomiota. Deva Cassel onnistuu luomaan oman polkunsa muodin parissa ja löytämään tasapainon perinnön ja itsenäisyyden välillä. Vaikka hän jakaa äitinsä välimerellisen eleganssin ja lumoavan katseen, hän lisää muotiin modernia, lähes henkistä energiaa, joka vetoaa sekä suunnittelijoihin että yleisöön.

Palais de Chaillotin kullatuissa saleissa Deva Cassel ei vain kävellyt catwalkilla – hän ilmensi tyylikkyyttä ja taiteellisuutta. Kultaisessa Elie Saabin mekossa ikonisen ranskalaisen elokuvaparin tytär todisti, ettei hän ollut pelkästään "toisen tytär", vaan itsekin muusa, valmis kirjoittamaan oman tarinansa valokeilassa.

Epäiltynä kauneusleikkauksesta, tämä malli reagoi lujasti

