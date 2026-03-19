Rosalía sytyttää lavan liekkeihin futuristiselle baletille sopivalla pukuhuoneella

Lavalla jotkut taiteilijat rikkovat sekä visuaalisen että musiikillisen esityksen rajoja. Puvustuksesta tulee sitten esityksen keskeinen elementti. Tämä on Rosalían onnistunut lähestymistapa, joka käynnisti eLUX-kiertueensa taiteellisella suunnalla, joka yhdistää klassista tanssia, futuristista estetiikkaa ja lavailluusioita.

Merkittävä lanseeraus Lyonissa

Rosalía aloitti kansainvälisen kiertueensa LDLC Arenalla 16. maaliskuuta 2026. People Magazinen mukaan espanjalainen laulaja-lauluntekijä ja muusikko esitti "show’n, joka rakennettiin erityisen monimutkaisen visuaalisen universumin ympärille" .

Jo ensimmäisistä minuuteista lähtien sävy on määritelty: esitys ylittää pelkän musiikin rajat ja omaksuu kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka muistuttaa oopperaa tai nykybalettia. Ohjelmassa on noin kahdenkymmenen kappaleen settilista, jota säestävät vaihtuvat lavasteet ja näyttävät pukuvaihdokset.

Baletista inspiroituneita asuja

Eniten keskustelua herättävistä elementeistä pukuvalinnat ovat keskeisessä asemassa. Erityisesti Rosalía esiintyy asussa, joka on saanut inspiraationsa klassisesta baletista: valkoinen trikoo, vaaleanpunainen balettihammas ja balettitossut, jotka on kuviteltu uudelleen modernilla estetiikalla. Tämä asu yhdistettynä eteeriseen koreografiaan vahvistaa vaikutelmaa konsertin ja taiteellisen esityksen fuusiosta.

Rosalíaa kantavat tai säestävät toisinaan tanssijat, jotka luovat koreografista esitystä muistuttavia visuaalisia tauluja. Muut siluetit rikastuttavat tätä maailmaa: hulmuavat mekot, strukturoidut asusteet tai kokonaisuudet, joissa yhdistyvät kevyet kankaat ja graafiset yksityiskohdat.

Muodin, esiintymisen ja tarinankerronnan välissä

Rosalian vaatekaappi on enemmän kuin vain sarja asuja. Se myötävaikuttaa yhtenäiseen kerrontaan, jossa jokainen asu heijastaa tiettyä tunnelmaa tai taiteellista tarkoitusta. Havaitsemme siirtymiä klassisesta tanssista inspiroituneiden siluettien ja nykyaikaisempien, klubi- tai avantgarde-estetiikkaa muistuttavien siluettien välillä. Tämä monimuotoisuus heijastaa hänen musiikillista identiteettiään, joka tunnetaan "vaikutusten ja genrejen yhdistämisestä". Puvusta tulee sitten tämän hybridi-lähestymistavan jatke.

Pukujen lisäksi esityksen visuaalinen ulottuvuus nojaa myös huolelliseen lavastukseen. Rosalía yhdistää teoksiinsa optisia illuusioita leikitellen perspektiiveillä, muodoilla ja liikkeellä lavalla. Joissakin esityksissä hänet ripustetaan tai kehystetään tanssijoiden manipuloimien graafisten elementtien avulla, mikä luo lähes abstrakteja kuvia. Tämä lähestymistapa vahvistaa esityksen identiteettiä, jossa jokaisesta kappaleesta tulee kokonaisvaltainen taulu, joka rakentuu tietyn visuaalisen universumin ympärille.

Kunnianhimoinen kansainvälinen kiertue

"LUX-kiertue" jatkuu useissa maissa, ja useita keikkapäiviä on julkistettu maailmanlaajuisesti. Kiertue liittyy Rosalían marraskuussa 2025 julkistetun "Lux"-albumin julkaisuun. Tämän projektin kautta Rosalía vahvistaa asemaansa kansainvälisellä näyttämöllä tarjoamalla esityksiä, joissa visuaalisella ulottuvuudella on yhtä tärkeä rooli kuin musiikilla.

Tällä uudella esityksellä Rosalía tarjoaa paljon enemmän kuin konsertin: mukaansatempaavan kokemuksen, jossa muoti, tanssi ja lavastaminen kohtaavat. Hänen baletista inspiraationsa saanut, mutta nykyaikaisella estetiikalla uudelleenkuviteltu vaatekaappinsa ilmentää selkeää pyrkimystä muuttaa jokainen esitys visuaaliseksi taideteokseksi. Tämä lähestymistapa auttaa määrittelemään uudelleen nykymusiikin esittämisen konventiot.