Heidi Klum valaisee rannan pronssinvärisellä lookilla.

Vain päiviä useiden Croisettella tehtyjen korkean profiilin esiintymisten jälkeen Heidi Klum on palannut rannalle. Saksalais-amerikkalainen malli, tv-juontaja ja näyttelijä julkaisi videon itsestään poseeraamassa hohtavassa pronssinvärisessä kaksiosaisessa uima-asussa.

Helmiäishohtoinen pronssinen ulkonäkö, joka vangitsee valon

Heidi Klum jakoi Instagram-tilillään videon ja sarjan kuvia, jotka hän otti valkoisella hiekkarannalla. Hänellä on yllään kaksiosainen uimapuku, jonka sävy on sulan pronssin sävyinen ja jossa on hienovaraisesti koristeltu hohtavia paljetteja, jotka heijastavat valoa. Minimalistinen vaatekappale ohuine olkaimineen ja syvään uurrettuna näyttää entistäkin silmiinpistävämmältä syvänsinisen meren taustaa vasten.

Kameran edessä Heidi Klum leikittelee valolla, kääntyy ympäri, viipyilee rennosti ajopuun rungolla ja tutkii huoneen joka nurkkaa. Tämä ilahdutti hänen seuraajiaan, jotka täyttivät julkaisun nopeasti kommenteilla.

Calzedonian kampanja

Vaikka kuva näyttää lomakuvalta, se on itse asiassa kampanja. Heidi Klum on jälleen kerran valittu edustamaan Calzedonian ranta-asumallistoa. Calzedonian kanssa hän on tehnyt yhteistyötä jo useiden vuosien ajan.

Samassa karusellissa malli esiintyy kahdessa muussa kesäasussa: poltetun oranssissa kaksiosaisessa paidassa, jossa on halterisolmio, ja toisessa aniksenvihreässä paidassa, jossa on syvä V-aukko ja hopeanvärinen metallinhohtoinen yksityiskohta. Pehmeät, laineikkaat vaaleat hiukset, joissa on keskijakaus, kullanvärinen iho, luonnollinen kauneus: Heidi Klumin tunnusomainen look kaikessa harkitussa yksinkertaisuudessaan.

Lisäksi on toinen kuva, jossa hän poseeraa seeprakuvioisessa, selästä vapaassa kaksiosaisessa paidassa. Tämä ripaus oikukkuutta rikkoo muiden vaatteiden yksivärisen ilmeen ja vahvistaa tämän kampanjan asemaa yhtenä kauden odotetuimmista.

Cannesin punaiselta matolta valkoiselle hiekalle

Tämä merenrannan hetki tulee vain muutamia päiviä Heidi Klumin paljon puhuttujen Croisette-esiintymisten jälkeen. Vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlilla hän todellakin esitteli useita upeita iltapukuja. Avajaisseremoniaan 12. toukokuuta hän valitsi persikanvärisen Elie Saabin mekon, jossa oli syvään uurrettu, rypytetty pääntie ja keskellä vaaleanpunainen kukka. Sitten 18. toukokuuta elokuvan "Fjord" näytöksessä hän esiintyi ihonvärisessä korsettimekossa, jota peitti kultakirjailtu Alençonin pitsi, joka loi merenneito-siluetin.

Millimetrin tarkkuudesta kultaisesta pitsistä lämpimään hiekkaan, Heidi Klum vahvistaa kykynsä siirtyä saumattomasti maailmasta toiseen.