"Prinsessa": Näyttelijä Chase Infiniti kääntää päitä röyhelöisessä mekossaan.

Léa Michel
@chaseinfiniti / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä Chase Infiniti näytti todelliselta prinsessalta ylellisessä indigonsinisessä röyhelömekossaan Series Mania -festivaalin avajaisissa Lillessä, Ranskassa.

Moderni prinsessamekko

Näyttelijätär valitsi Lillen punaiselle matolle 20. maaliskuuta syvän indigonsinisen luomuksen, jonka Louis Vuitton oli valmistanut kokonaan mittatilaustyönä. Ylellisessä satiinimekossa oli romanttinen röyhelöinen pääntie, monikerroksinen laskostettu yläosa ja, mikä merkittävintä, runsas, pannier-tyylinen hame, joka leveni ulos kuin kuninkaallinen tanssiaispuku. Jokainen liike loi kangasta laskeutuvan efektin, joka korosti hänen nykyaikaista prinsessanluonnotaan. Fanit rakastivat sitä: "Prinsessa" tai "Violetti on sinun värisi".

Katso tämä postaus Instagramissa

Thomas Floydin (@thomasfloyd.pro) jakama julkaisu

Minimalistinen muotoilu, maksimaalinen vaikutus

Luksusbrändin uusimpana lähettiläänä Chase Infiniti antoi mekon puhua puolestaan. Hän täydensi asunsa yksinkertaisesti herkällä viiniköynnöskuvioisella kaulapannalla, joka myötäili hänen pääntietään varjostamatta mekkoa. Hänen hiuksensa oli laitettu eleganttiin nutturaan, joka muistutti hänen Oscar-gaalassa käyttämäänsä hienostunutta meikkiä, kun taas tuore meikki paransi hänen ihoaan ruusunpunaisella huulilla, joka täydensi hienovaraisesti mekon syvänsinistä väriä.

Läpimurtoroolistaan Willana Oscar-palkitussa elokuvassa "One Battle After Another" lähtien amerikkalainen näyttelijä Chase Chase Infiniti on jatkuvasti esitellyt upeita asuja: Oscar-gaalassa laskeutuvan laventelinvärisen iltapuvunsa jälkeen tämä indigonsininen asu on vahvistanut hänen asemaansa "punaisen maton uutena kuningattarena". Yhteistyö luksusmerkki Louis Vuittonin kanssa – Oscar-gaalassa aina Series Mania -festivaaleille asti – on jo tehnyt hänestä yhden hetken näkyvimmistä muotilähettiläistä.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"Olen muuttanut elämäntapaani": Tämä 60-vuotias brittiläinen julkkis poseeraa ylpeänä ja puhuu vaihdevuosista
Article suivant
"En vihaa lapsia": Chappell Roania syytetään "epäkunnioituksesta"

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

