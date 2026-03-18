44-vuotias Jessica Alba näyttää upealta hohtavassa mustassa mekossa.

Amerikkalainen näyttelijä, malli ja yrittäjä Jessica Alba esitteli hiljattain upeaa vartaloaan Vanity Fairin Oscar-juhlissa kimaltelevassa mustassa mekossa, joka oli pikku mustan mekon uusi tulkinta haute couture -versiona.

Veistoksellinen musta mekko

Oscar-gaalan jälkeisiin juhliin Jessica Alba saapui Los Angelesin piirikunnan taidemuseoon mittatilaustyönä tehdyssä luomuksessa, joka oli kokonaan kirjailtu mustilla paljeteilla. Suoralla, olkaimettomalla yläosalla varustettu mekko loi muotoillun linjan rinnan yli ennen kuin se laskeutui pylväshameoksi, jossa oli halkio ja 3D-höyhenillä koristeltu helma, lisäten liikettä jokaisella askeleella. Syvällä uurrettu pääntie pidensi siluettia tarjoten täydellisen tasapainon hienostuneisuuden ja modernin tyylin välillä.

Katso tämä julkaisu Instagramissa Jessica Alban (@jessicaalba) jakama julkaisu

Mustat asusteet ja muutama ripaus valoa

Jessica Alba valitsi kokonaan mustan asun ja yhdisti mekkonsa teräväkärkisiin avokkaisiin ja satiiniseen clutch-laukkuun. Tumman taustan vastakohdaksi hän lisäsi juuri sopivan ripauksen kimallusta: timanttisormuksia ja roikkuvia korvakoruja, jotka vangitsivat kameroiden salamat. Tämä minimalistinen asustevalinta antoi mekon puhua puolestaan ja samalla korosti hänen siluettinsa virtaviivaista vaikutelmaa.

Luonnollinen kauneushoito

Kauneuden osalta "Fantastic Four" -tähti valitsi tuuhean flow-tukkansa pehmeillä kiharoilla ja keskijakauksella, jonka stailasi kampaaja Brittney Ryan. Hänen auringon suutelema meikkinsä paransi hänen ihonsa ilmettä: hohtava luomiväri, ruusunpunaiset persikanväriset posket ja kiiltävät huulet antoivat hehkuvan lopputuloksen.

Koordinoidun parin esiintyminen

Vaikka pari poseerasi erikseen punaisella matolla, heidän kumppaninsa, kolumbialaista ja meksikolaistaustainen amerikkalainen näyttelijä Danny Ramirez, valitsi myös mustan värin hieman raollaan olevan paidan, yhteensopivan takin ja tyylikkäät puvunhousut. Yhdessä he muodostivat tyylikkään ja täydellisesti yhteensopivan kaksikon, joka oli sekä hillitty että erittäin elegantti tähän palkintogaalakauden avainiltaan.

Kimaltelevan mustan mekkonsa, eteeristen höyheniensä ja säteilevän kauneutensa ansiosta Jessica Alba todisti 44-vuotiaana olevansa hallitseva vartalonsa esittelyn taidon punaisella matolla enemmän kuin koskaan. Uudelleenkuvitteleva musta mekko on samaan aikaan elegantti, juhlava ja uskomattoman imarteleva.