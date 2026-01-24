Search here...

"Se on naurettavaa": Tämä tyttöbändin esiintymistä koskeva ilmoitus herättää kohua

Léa Michel
@katseyeworld/Instagram

Amerikkalainen tyttöbändi Katseye on otsikoissa julkistettuaan ehdokkuutensa ja esiintymisensä vuoden 2026 Grammy-gaalassa. Uutinen on herättänyt kovaa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

Kiistanalainen historiallinen hetki

Katseye, joka nousi kuuluisuuteen vuonna 2024 selviytymisohjelmallaan "The Debut: Dream Academy", sai hiljattain Grammy-ehdokkuuden, mikä on merkittävä saavutus näin nuorelle ryhmälle. Ja nyt on virallisesti julkistettu uusi uutinen: ryhmä esiintyy livenä 1. helmikuuta 2026, ja siitä tulee ensimmäinen tyttöryhmä sitten Destiny's Childin yli 20 vuotta sitten.

Silti, kaukana juhlallisuuksista, ilmoitus herätti valtavan vastalauseen. K-pop-foorumeilla ja Twitterissä fanit ja tarkkailijat tuomitsivat musiikkiteollisuuden opportunistisen päätöksen. Kommentit, kuten "Grammyt päästävät melkein kenet tahansa lavalle" ja "Alan painostus Katseyea kohtaan on liian voimakasta, ei kiitos" , lisääntyivät ja syyttivät eteläkorealaista viihdeyhtiö HYBEä vaikutusvaltansa käyttämisestä tämän globaalin projektin läpiviemiseksi.

Tulisia reaktioita sosiaalisessa mediassa

Pettymys on käsin kosketeltavaa:

  • "Se on naurettavaa..." : monet viittaavat yhtyeen kokemuksen puutteeseen. Yhtye perustettiin alle kaksi vuotta sitten nimillä kuten "Debut", "Touch" ja EP:llä "SIS" (Soft Is Strong).
  • "Alan yritykset todella yrittävät tyrkyttää niitä", kriitikot pilkkaavat ja pitävät ehdokkuutta pikemminkin aggressiivisena markkinointistrategiana kuin ansaitun tunnustuksena.

Suhteellisesta menestyksestään – Billboard-listoilla ja loppuunmyydyllä kiertueella – huolimatta Katseye kamppailee voittaakseen puolelleen länsimaisen ja perinteisen K-pop-yleisön osan, jota pidetään liian Amerikalle räätälöitynä "HYBE-tuotteena". Tämä vastareaktio tulee samaan aikaan, kun Hybe kiihdyttää globaaleja projektejaan ja ilmoitti toisen tyttöbändin perustamisesta vuodelle 2026, jossa yhdistyvät entiset "Dream Academy" -kilpailijat.

Tarinan opetus on, että Katseyen esiintyminen 68. Grammy-gaalassa voisi olla käännekohta: voitto vai kriitikoiden vahvistus? Tosiasia on, että Katseye ilmentää HYBEn tavoitetta valloittaa Yhdysvaltain listaykköset, keskustelua ruokkivan kiistan hinnalla.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
