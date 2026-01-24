"Se on naurettavaa": Tämä tyttöbändin esiintymistä koskeva ilmoitus herättää kohua

Amerikkalainen tyttöbändi Katseye on otsikoissa julkistettuaan ehdokkuutensa ja esiintymisensä vuoden 2026 Grammy-gaalassa. Uutinen on herättänyt kovaa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

Kiistanalainen historiallinen hetki

Katseye, joka nousi kuuluisuuteen vuonna 2024 selviytymisohjelmallaan "The Debut: Dream Academy", sai hiljattain Grammy-ehdokkuuden, mikä on merkittävä saavutus näin nuorelle ryhmälle. Ja nyt on virallisesti julkistettu uusi uutinen: ryhmä esiintyy livenä 1. helmikuuta 2026, ja siitä tulee ensimmäinen tyttöryhmä sitten Destiny's Childin yli 20 vuotta sitten.

Silti, kaukana juhlallisuuksista, ilmoitus herätti valtavan vastalauseen. K-pop-foorumeilla ja Twitterissä fanit ja tarkkailijat tuomitsivat musiikkiteollisuuden opportunistisen päätöksen. Kommentit, kuten "Grammyt päästävät melkein kenet tahansa lavalle" ja "Alan painostus Katseyea kohtaan on liian voimakasta, ei kiitos" , lisääntyivät ja syyttivät eteläkorealaista viihdeyhtiö HYBEä vaikutusvaltansa käyttämisestä tämän globaalin projektin läpiviemiseksi.

KATSEYE esiintyy tämän vuoden #GRAMMY- gaalassa. Viimeisin tyttöbändi, joka koristi #GRAMMY- gaalan lavaa, oli Destiny's Child 24 vuotta sitten. pic.twitter.com/vTm1bqXJDR — KATSEYE B✶SE (@KATSEYEBASE) 21. tammikuuta 2026

Tulisia reaktioita sosiaalisessa mediassa

Pettymys on käsin kosketeltavaa:

"Se on naurettavaa..." : monet viittaavat yhtyeen kokemuksen puutteeseen. Yhtye perustettiin alle kaksi vuotta sitten nimillä kuten "Debut", "Touch" ja EP:llä "SIS" (Soft Is Strong).

"Alan yritykset todella yrittävät tyrkyttää niitä", kriitikot pilkkaavat ja pitävät ehdokkuutta pikemminkin aggressiivisena markkinointistrategiana kuin ansaitun tunnustuksena.

Suhteellisesta menestyksestään – Billboard-listoilla ja loppuunmyydyllä kiertueella – huolimatta Katseye kamppailee voittaakseen puolelleen länsimaisen ja perinteisen K-pop-yleisön osan, jota pidetään liian Amerikalle räätälöitynä "HYBE-tuotteena". Tämä vastareaktio tulee samaan aikaan, kun Hybe kiihdyttää globaaleja projektejaan ja ilmoitti toisen tyttöbändin perustamisesta vuodelle 2026, jossa yhdistyvät entiset "Dream Academy" -kilpailijat.

Tarinan opetus on, että Katseyen esiintyminen 68. Grammy-gaalassa voisi olla käännekohta: voitto vai kriitikoiden vahvistus? Tosiasia on, että Katseye ilmentää HYBEn tavoitetta valloittaa Yhdysvaltain listaykköset, keskustelua ruokkivan kiistan hinnalla.