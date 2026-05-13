57-vuotias Kelly Rutherford aiheuttaa kohua verkossa paljeteilla koristellulla mekollaan.

Amerikkalainen näyttelijä Kelly Rutherford koristi 79. Cannesin elokuvajuhlien punaista mattoa 12. toukokuuta 2026. Hittisarjassa "Gossip Girl" roolistaan tunnettu Kelly Rutherford valitsi Giorgio Armanin mustan paljetein koristellun iltapuvun ranskalaisen elokuvan "La Vénus Electrique" (Sähköinen Venus) avajaisiin ja näytökseen. Hänen esiintymisensä käänsi välittömästi katseita ja herätti lukuisia reaktioita sosiaalisessa mediassa.

Ajatonta eleganssia mustassa paljeteissa koristellussa mekossa

Ensimmäisenä iltanaan Cannesissa Kelly Rutherford valitsi pitkän mustan, kokonaan paljetein koristellun mekon. Hienostunut vaatekappale sopii täydellisesti Cannesin punaisen maton perinteeseen, jossa musta eleganssi on edelleen itsestäänselvyys. Mekon laskeutuva leikkaus ja huolellisesti tehty kimallus heijastivat valoa jokaisella liikkeellä.

Kampaukseensa näyttelijä valitsi strukturoidun matalan nutturan, joka korosti hänen kasvojaan ja couture-työn laatua. Hänen meikkinsä, hillitty mutta elegantti, sisälsi hehkuvan ihon, hillityn rajauskynän ja beigenväriset huulet – klassinen valinta, joka antoi mekolle ja koruille keskipisteen.

Kimaltelevia koruja

Pienintä yksityiskohtaa myöten huolellisesti valitut asusteet täydensivät ilmeen huomattavan hienostuneesti. Kelly Rutherfordilla oli erityisen upea timanttikaulakoru, jossa oli vaaleansinisiä kiviä, ja se oli yksi hänen asunsa kohokohdista. Hän oli myös valinnut kaulakoruun täydellisesti sopivat hillityt timanttikorvakorut.

Jaloissaan teräväkärkiset mustat avokkaat korostivat asun puhtaita linjoja. Näyttelijä oli jo vuonna 2024 kertonut ELLE-lehdelle, että hänen muoti-ikoninsa olivat Grace Kelly ja Catherine Deneuve, ja että hän rakasti "ajatonta tyyliä, yksinkertaisesti klassista ja kaunista". Lausunto, joka saa täyden merkityksensä tämän ulkonäön valossa.

Vaihtelevia reaktioita sosiaalisessa mediassa

Vaikka useimmat internetin käyttäjät ylistivät Kelly Rutherfordin eleganssia ja rohkeutta, jotkut myös kritisoivat hänen vaatevalintojaan "hänen ikänsä vuoksi". Nämä ikäsyrjintäkommentit paljastavat enemmän yli 50-vuotiaisiin naisiin kohdistuvista jatkuvista ennakkoluuloista kuin itse ulkonäöstä. Muistetaan, että naisen vartalo ja ulkonäkö – kuten kenen tahansa muun – eivät ole keskustelunaihe. Jokaisen tulisi voida pukeutua haluamallaan tavalla ilman, että hänen tarvitsee mukautua ikään, sukupuoleen tai muiden mielipiteisiin perustuviin määräyksiin.

Lyhyesti sanottuna Kelly Rutherfordin esiintyminen muistuttaa usein unohdetusta totuudesta: pukeutumisen vapaus ei tunne ikää. Kävelemällä itsevarmasti Cannesin punaisella matolla hän liittyy tähän uuteen naisaaltoon, jotka kieltäytyvät vaipumasta unohdukseen tietyn iän jälkeen. Jokainen nainen voi vapaasti käyttää haluamiaan vaatteita missä tahansa elämänsä vaiheessa.