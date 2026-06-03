Kim Kardashian aiheutti lomalla sensaation valkoisessa ranta-asussa

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Amerikkalainen mediapersoona Kim Kardashian on yksi planeetan seuratuimmista tähdistä, ja hänen tuore Instagram-päivityksensä on jälleen kerran toiminut muistutuksena siitä. Hän jakoi sarjan kesäkuvia, joista erityisesti yksi kiinnitti kaikkien huomion.

Korkea valkoinen kolmio, josta kaikki ovat samaa mieltä.

Yhdessä karusellin kuvista Kim Kardashian lekottelee ulkotuolissa, kasvot suojattu auringolta ojennetulla käsivarrella ja hiukset taakse kammattuna. Hänellä on yllään valkoinen kolmiotoppi. Sosiaalisessa mediassa kuva herätti välittömästi tulvan kommentteja: "Söpöin, Kim!" , "Niin suloinen!" , ja sarjan sydän- ja liekki-emojeita. Todiste, jos sellaista tarvitaan, siitä, että Skims-brändin perustaja osaa luoda viraalin hetken yksinkertaisesta, aunkultaamasta otoksesta.

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Kim Kardashianin (@kimkardashian) jakama julkaisu

Karuselli, joka kiteyttää hänen viimeiset viikkonsa

Tämä kuva on osa suurempaa karusellia, joka on suunniteltu retrospektiiviksi Kim Kardashianin viime viikoista. Se sisältää hetkiä perheen, lasten ja läheisten kanssa, sekä ylellisiä lomia, kokonaan valkoisen yksivärisen asun, rentoa sporttista lookia ja intiimimmän saunakuvan. Kokonaisuus toimii visuaalisena mosaiikkina hänen yksityiselämästään.

Minimalistisen ranta-asun ja perhe-elämän keskipisteenä Kim Kardashian julkaisee epäilemättä yhden tämän uuden aikakauden edustavimmista postauksistaan – maltillisemman ja silti yhtä tehokkaan.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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