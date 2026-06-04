59-vuotias Salma Hayek tuo takaisin parrasvaloihin housut, joita ei yleisesti ihailla.

Roland-Garrosilla pidetyssä tennistapahtumassa meksikolais-amerikkalais-libanonilainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Salma Hayek teki muotiesiintymisen, joka on sittemmin jakanut mielipiteitä sosiaalisessa mediassa.

Erittäin tyylikäs tennisilta Roland-Garrosilla

Pari (Salma Hayek ja hänen aviomiehensä François-Henri Pinault) valokuvattiin Pariisin turnauksen katsomossa, kun he seurasivat Saksan Alexander Zverevin ja Hollannin Jesper de Jongin välistä ottelua. Salma Hayek oli valinnut arkipäivän asun: istuvan mustan topin, jossa oli pyöreä pääntie, kyynärpäähän ulottuvat hihat ja hienovarainen punaisen ja vihreän kontrastin värinen reunus kauluksessa. Hänen tummat hiuksensa oli muotoiltu luonnollisiksi kiharoiksi, joissa oli muutama hopeanvärinen raita, ja hänellä oli kulmikkaat mustat aurinkolasit, kirkkaanpunainen punottu nahkalaukku ja paksut mustat sandaalit, joita koristivat hopeiset koristeet.

Jakautuvat ”housut”: pitkät nahkaiset bermudashortsit

Jälleen yksi vaatekappale todella kiinnitti kaikkien huomion: pitkät, mustat nahkaiset bermudashortsit, jotka ulottuivat juuri polven alapuolelle. Tämä pituus, joka oli jotain pukushortsien ja crop-housujen väliltä, herätti välittömästi keskustelua. Myöhemmin samana iltana Salma Hayek lisäsi mustan mokkanahkaisen newsboy-lippalakin, joka oli jälleen yksi viittaus nykyiseen eurooppalaiseen urheiluvaatteiden tyylikkyyteen.

Sosiaalisessa mediassa kommentit alkoivat tulvia välittömästi. Joillekin se tarjosi ripauksen eurooppalaista eleganssia, joka muistutti hienostuneimpia pariisilaisia siluetteja. Toisille se oli "epäimarteleva" leikkaus, jota pidettiin "liian pitkänä ollakseen tyylikäs" ja "liian lyhyenä ollakseen imarteleva". On syytä muistaa, että naisten vartaloiden ja ulkonäön ei pitäisi olla julkisen keskustelun aiheena: jokainen nainen voi pukeutua haluamallaan tavalla, makunsa, mukavuutensa ja identiteettinsä mukaan.

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Bermudashortsien trendi

Erityisesti pitkät bermudashortsit ovat tehneet vahvan paluun viime kausina. Niitä ovat nähneet niin catwalkeilla kuin kaduillakin kaikki kansainvälisen muodin vaikutusvaltaisimmat hahmot Hadidin sisaruksista Hailey Bieberiin ja Tracee Ellis Rossiin. Tämä vaatekappale on kuitenkin edelleen yksi keskustelunaiheimmista. Salma Hayekin nahkashortsien valinta on paljastava: materiaali antaa leikkaukselle tarvittavaa rakennetta ja lisäarvoa lähes housujen kaltaisesta vaatteesta. Eurooppalaista eleganssia, joka on sekä sporttinen että tyylikäs.

Cannesista Roland-Garrosiin, kuukausi omistettu tyylikkyydelle

Salma Hayekin esiintyminen Roland-Garrosilla jatkaa erityisen menestyksekästä Ranskan-sarjaansa. Muutamaa päivää aiemmin Cannesissa hän oli erottunut edukseen Kering Women in Motion Awards -gaalassa – ainoassa virallisessa esiintymisessään kahden viikon aikana – epäsymmetrisessä sinisessä kietaisumekossa, jossa oli leveä panta, hillitty kunnianosoitus Brigitte Bardotille.

Tällä uusimmalla esiintymisellä Salma Hayek todistaa, että "muotiriski" on olennainen osa hänen tyyliään. Valitsemalla pitkät mustat nahkaiset bermudashortsit hän omaksuu häpeilemättä mielipiteitä jakavan vaatekappaleen – ja luo hienovaraisesti oman ainutlaatuisen tyylinsä.