"Olet säteilevä": Lindsay Lohan jakoi selfien, joka herättää reaktioita

Anaëlle G.
@lindsaylohan / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä Lindsay Lohan hehkuu, ja hänen seuraajansa kertovat sen hänelle. Hän jakoi Instagramissa toukokuussa julkaistun "kuvavedoksen", joka on kokoelma rehellisiä kuvia, jotka ovat nyt erittäin suosittuja julkkisten keskuudessa. Kannessa oli aurinkoinen selfie aurinkolaseissa. Se riitti laukaisemaan kohteliaisuuksien aallon.

Kirkas "valokuvakaaos"

Sarja yhdistää arjen hetkiä kauniisiin ympäristöihin. Ensin näemme Lindsay Lohanin "luonnossa" istumassa autossaan, kasvot auringonvalossa ja sävytetyt, kultasankaiset aurinkolasit päässään. Myöhemmin oranssin sävyinen auringonlasku valaisee urbaanin siluetin ja lisää kokonaisuuteen runollisen sävyn. Muut omakuvat, jotka on otettu kirkkaassa sisätilassa kasvien ympäröimänä, vahvistavat tämän julkaisun keskeisen teeman: lempeyden ja selkeyden.

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Lindsay Lohanin (@lindsaylohan) jakama julkaisu

Fanit ovat ihastuneet

Ei yllättävää, että Lindsay Lohanin julkaisu herätti nopeasti huomiota. Lukuisat internetin käyttäjät ylistivät kommenteissa näyttelijättären loistoa ja lähettivät hänelle ihailevia viestejä. ”Sinä hehkut”, oli toistuva kommentti, muiden kehujen ohella hänen luonnollisesta kauneudestaan ja terveestä hehkustaan. Tämä lämmin vastaanotto vahvistaa yleisön kiintymyksen Lindsay Lohania kohtaan.

Näyttelijä täydessä renessanssissaan

Tämä innostus tulee erityisen menestyksekkääseen aikaan Lindsay Lohanille. Tektyään elokuvadebyyttinsä hyvin nuorena, hän on tehnyt merkittävän paluun viime vuosina, erityisesti useiden Netflix-komedioiden ja kulttiklassikon "Freaky Friday" jatko-osan vauhdittamana. Nyt kukoistaen sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti, hän jakaa mielellään intiimejä välähdyksiä arjestaan sosiaalisessa mediassa.

Tällä hohtavalla "kuvadumppauksella" Lindsay Lohan tarjoaa seuraajilleen yksinkertaisen ja aurinkoisen hetken kaukana punaisesta matosta. Luonnollisten selfieiden ja eloisan taivaan välissä hän luo seesteisen kuvan, joka selvästi resonoi hänen yhteisönsä kanssa. "Olet hehkumassa" : kohteliaisuus tiivistää täydellisesti tämän julkaisun hengen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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