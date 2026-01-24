"Upea": 61-vuotiaana tämä kuuluisa brasilialainen malli lumoaa rannalla

Kultaisen ruskettuneena ja aidosti hymyillen uima-altaalla otetussa valokuvassa Cristina Cordula todistaa, että voi tuntea olonsa hyväksi omassa nahassaan missä iässä tahansa – jos joku sitä vielä epäili. Brasilialainen televisiojuontaja ja imagokonsultti, nyt Ranskan kansalainen, ilmentää tyyntä eleganssia, aitoa elämäniloa, kaukana saneluista, jotka antaisivat naisten vartaloille viimeisen käyttöpäivän.

Sosiaalinen media valloitti

Cristina Cordula jakoi hiljattain Instagramissa sarjan kuvia otsikolla "Takaisin vuoteen 2016", joissa hän on rannalla ja töissä tuolloin suositussa M6-kanavan ohjelmassa "Nouveau look pour une nouvelle vie" (Uusi ilme uuteen elämään). Kuvat ovat herättäneet tulvan reaktioita: "Upea", "Luonnollinen kauneus", "Et ole muuttunut!" "Täydellistä inspiraatiota." Internetin käyttäjät ylistävät tätä naista, joka ei pyytele anteeksi ikäänsä tai julkista profiiliaan, ja joka omaksuu ulkonäkönsä täysin yrittämättä peitellä sitä.

Uhmakas ele vallitsevaa ikäsyrjintää vastaan

Valitsemalla tämän olemuksen Cristina Cordula kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että tietyn iän jälkeen on oltava huomaamaton tai piilouduttava. Hänen kuvastaan tulee voimakas ele, hiljainen viesti kaikille naisille: voimme jatkaa itsemme rakastamista, itsemme ilmaisemista ja näyttämistä mukautumatta ikuisen nuoruuden sanelemiin. Monille se on todiste siitä, että voimme vallata takaisin tiloja, joiden luulimme enää kuuluneen meille. Häiritsevä ei ole keho, vaan epärealististen standardien muokkaama katse.

Cristina Cordulan valokuvissa ei viime kädessä loista pelkästään ulkonäkö, vaan kokemus: eletyt vuodet, voitetut koettelemukset, tehdyt valinnat. Hän muistuttaa meitä siitä, että todellinen moderni aika vuonna 2026 tarkoittaa sitä, että naiset saavat elää kehojensa kanssa vapaasti – 20, 40 tai 61 vuoden iässä.