Ester Expósiton uusi look herättää huomiota, jopa Kylian Mbappén taholta.

Julia P.
@ester_exposito / Instagram

Espanjalainen näyttelijä Ester Expósito jakoi Instagramissa sarjan kuvia, joissa hän esitteli tyylikästä ja trendikästä uutta tyyliään. Julkaisu kiehtoi hänen seuraajiaan ja sai aikaan huomionarvoisen kommentin jalkapalloilija Kylian Mbappélta.

Trendikäs kaksivärinen ilme

Tähän kuvasarjaan Ester Expósito valitsi kaksiosaisen asukokonaisuuden harmaan ja mustan sävyissä. Näyttelijätär oli pukeutunut lyhyeen, puhvihihaiseen, lyhyeen bardot-kaulukseen ja siihen sopivaan laskeutuvaan midi-hameeseen. Mustat korkokengät ja aurinkolasit täydensivät asun, joka oli täydellinen yhdistelmä toimistosireenin tyylikkyyttä ja erittäin muodikasta flirttailevaa tyyliä. Yksinkertainen mutta elegantti kokonaisuus, täydellisesti toteutettu.

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Ester 🌙 (@ester_exposito) jakama julkaisu

Huomionarvoinen kommentti Kylian Mbappélta

Monien reaktioiden joukosta yksi kommentti erottui: ranskalaisen jalkapallomaajoukkueen Kylian Mbappén kommentti, joka jätti sydän-emojin julkaisun alle. Tämä pieni ele riitti herättämään reaktion internetin käyttäjissä, varsinkin kun kahden persoonan nimet on äskettäin yhdistetty.

Näyttelijä ja muoti-ikoni

Tämän lookin lisäksi Ester Expósito vahvistaa asemaansa muoti-ikonina. Hittisarjasta "Elite" löydetty espanjalaisnäyttelijä on vakiinnuttanut paikkansa hahmona, jota seurataan tarkasti tyylivalintojensa ansiosta sekä punaisella matolla että sosiaalisessa mediassa. Hän on vakiokasvo catwalkilla ja inspiroi miljoonia seuraajiaan.

Tällä kaksivärisellä asulla Ester Expósito luo tyylikkään ja trendikkään olemuksen. Yhdistämällä "toimistosireenin" tunnelman ripaukseen flirttailua näyttelijä vahvistaa tyylitajuaan – ja kykyään herättää huomiota jopa kommenteissaan. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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