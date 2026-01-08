Search here...

Bradley Cooper vastaa syytöksiin plastiikkakirurgiasta

Anaëlle G.
Extrait du film « Is this thing on ? »

Bradley Cooper on vihdoin tehnyt lopun kasvojaan ympäröivälle mysteerille. Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja vieraana " Smartless "-podcastissa puhui itsepintaisista plastiikkakirurgiaa koskevista huhuista, jotka ovat kiertäneet sosiaalisessa mediassa kuukausien ajan.

Bradley Cooper herää hiljaisuudesta

Kanadalais-amerikkalaisen näyttelijän Will Arnettin, amerikkalaisen näyttelijän, ohjaajan ja tuottajan Jason Batemanin sekä amerikkalaisen näyttelijän ja tuottajan Sean Hayesin juontamassa ohjelmassa keskustelu kääntyi nopeasti odottamattomaan aiheeseen: hänen ulkonäköönsä. Will Arnett kertoi, kuinka häneltä on usein kysytty, minkä vähän tunnetun salaisuuden hän voisi paljastaa ystävästään Bradley Cooperista, ottaen huomioon rajojen spekulaatiot mahdollisesta "veitsen alle menemisestä". Silloin hän lausui lauseen, joka tiivisti kaiken: "Kaikki luulevat, että Bradleylle on tehty leikkaus, mutta ihmiset eivät tiedä, ettei hän ole käynyt."

"Tietenkin hän ei tehnyt mitään."

Lähes ärsyyntynyt Will Arnett väittää ja toistaa, että "tietenkään hän ei ole tehnyt mitään", kun taas Jason Bateman nyökkää myöntävästi. Bradley Cooper vahvistaa sitten, että viime viikkoina tuntemattomat ovat lähestyneet häntä kertoakseen, kuinka hyvältä hän näyttää, joskus vihjaten "epäilyttävään" muutokseen. Näyttelijä puolestaan ei kerro tarkemmin toimenpiteistä eikä mainitse kasvojenkohotusta, vaan vihjaa vain, että hänen kasvonsa ovat ajan, kovan työn... ja muiden käsitysten tulos.

Huhut, verkostot ja julkisuuskuva

Juontajat tuomitsivat myös verkossa kiertävän "hölynpölyn", videot, jotka analysoivat hänen väitettyä "muodonmuutostaan" kuin syytettä häntä vastaan. Sosiaalisessa mediassa jotkut ihmiset pakkomielteisesti vertailevat valokuvia vakuuttuneina siitä, että totuus piilee eri valokulmassa tai haalistuneessa rypyssä. Kieltäytymällä tarkentamasta tietoja Bradley Cooper valitsi lujan mutta arvoituksellisen vastauksen: hän kielsi sen ruokkimatta huhumyllyä enempää.

Ironista kyllä, mies, joka oli jo kohun keskipisteenä proteesin käytöstä elokuvassa "Maestro", joutuu jälleen kerran arvioitavaksi ulkonäkönsä eikä työnsä perusteella. Uudessa elokuvassaan "Is This Thing On?", jonka hän ohjasi ja jossa Will Arnett näyttelee pääroolia, hänen lahjakkuutensa tulisi kuitenkin pysyä eturintamassa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Urheiluvaatteissa pukeutunut Eva Longoria esittelee kiinteää vartaloaan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Urheiluvaatteissa pukeutunut Eva Longoria esittelee kiinteää vartaloaan

Legendaarisen hymynsä ja luonnollisen eleganssinsa takana amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, tuottaja ja malli Eva Longoria kätkee vaikuttavan kurinalaisuuden. Yksinkertaisella...

"Miksi sinun pitäisi mennä naimisiin ollaksesi onnellinen?": Tämä laulaja rikkoo tabun

Eteläkorealaisen K-pop-tyttöyhtye Blackpinkin ikoninen ääni Rosé puhui hiljattain avoimesti podcastissa Session 46: Rosé | Therapuss Jake Shanen kanssa...

Tämän mallin sanotaan olevan rikkain kaikista Victoria's Secret -malleista.

Hän jätti catwalkin lähes 20 vuotta sitten, mutta hänen vaikutuksensa ei ole koskaan hiipunut. Lavatähti-ikonina tunnettu Gisele Bündchen...

Hän halusi meikata pimeässä ja hänen kasvonsa muuttuivat: tämä näyttelijä kertoo tarinansa

Palattuaan "LIVE with Kelly & Mark" -ohjelman kuvauksiin 5. tammikuuta 2026 Kelly Ripa huvitti yleisöään selittämällä, miksi hänen...

Rihanna tekee läpimurtoa tällä rohkealla mutta tyylikkäällä ystävänpäivälookillaan.

Rihanna lumosi hiljattain 149 miljoonaa Instagram-seuraajaansa paljastamalla kurkistuksen Savage X Fenty -brändinsä uuteen ystävänpäivämallistoon. Laulaja ja yrittäjä poseeraa...

"Uusi muotimuusa": Chase Infiniti esittelee vatsalihaksiaan ja aiheuttaa sensaation

Vuoden 2025 läpimurtotähti Chase Infiniti, joka nousi esiin roolillaan elokuvassa "One Battle After Another", jatkaa tyylillään ja läsnäolollaan....

© 2025 The Body Optimist