Bradley Cooper vastaa syytöksiin plastiikkakirurgiasta

Bradley Cooper on vihdoin tehnyt lopun kasvojaan ympäröivälle mysteerille. Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja vieraana " Smartless "-podcastissa puhui itsepintaisista plastiikkakirurgiaa koskevista huhuista, jotka ovat kiertäneet sosiaalisessa mediassa kuukausien ajan.

Bradley Cooper herää hiljaisuudesta

Kanadalais-amerikkalaisen näyttelijän Will Arnettin, amerikkalaisen näyttelijän, ohjaajan ja tuottajan Jason Batemanin sekä amerikkalaisen näyttelijän ja tuottajan Sean Hayesin juontamassa ohjelmassa keskustelu kääntyi nopeasti odottamattomaan aiheeseen: hänen ulkonäköönsä. Will Arnett kertoi, kuinka häneltä on usein kysytty, minkä vähän tunnetun salaisuuden hän voisi paljastaa ystävästään Bradley Cooperista, ottaen huomioon rajojen spekulaatiot mahdollisesta "veitsen alle menemisestä". Silloin hän lausui lauseen, joka tiivisti kaiken: "Kaikki luulevat, että Bradleylle on tehty leikkaus, mutta ihmiset eivät tiedä, ettei hän ole käynyt."

"Tietenkin hän ei tehnyt mitään."

Lähes ärsyyntynyt Will Arnett väittää ja toistaa, että "tietenkään hän ei ole tehnyt mitään", kun taas Jason Bateman nyökkää myöntävästi. Bradley Cooper vahvistaa sitten, että viime viikkoina tuntemattomat ovat lähestyneet häntä kertoakseen, kuinka hyvältä hän näyttää, joskus vihjaten "epäilyttävään" muutokseen. Näyttelijä puolestaan ei kerro tarkemmin toimenpiteistä eikä mainitse kasvojenkohotusta, vaan vihjaa vain, että hänen kasvonsa ovat ajan, kovan työn... ja muiden käsitysten tulos.

Huhut, verkostot ja julkisuuskuva

Juontajat tuomitsivat myös verkossa kiertävän "hölynpölyn", videot, jotka analysoivat hänen väitettyä "muodonmuutostaan" kuin syytettä häntä vastaan. Sosiaalisessa mediassa jotkut ihmiset pakkomielteisesti vertailevat valokuvia vakuuttuneina siitä, että totuus piilee eri valokulmassa tai haalistuneessa rypyssä. Kieltäytymällä tarkentamasta tietoja Bradley Cooper valitsi lujan mutta arvoituksellisen vastauksen: hän kielsi sen ruokkimatta huhumyllyä enempää.

Ironista kyllä, mies, joka oli jo kohun keskipisteenä proteesin käytöstä elokuvassa "Maestro", joutuu jälleen kerran arvioitavaksi ulkonäkönsä eikä työnsä perusteella. Uudessa elokuvassaan "Is This Thing On?", jonka hän ohjasi ja jossa Will Arnett näyttelee pääroolia, hänen lahjakkuutensa tulisi kuitenkin pysyä eturintamassa.