Raskaana oleva malli juhlii ylpeänä uutta vartaloaan.

Toista lastaan odottava malli ja sisällöntuottaja Sofia Richie Grainge hehkuu juhliessaan ylpeänä uutta vartaloaan. Iloisissa ja eleganteissa vauvakutsuissa odottava äiti paljasti poikavauvansa sukupuolen ja jakoi ihastuttavia kuvia Instagramissa.

Tyyliä ja hellyyttä täynnä oleva juhla

Sofia Richie Graingen rakkaiden järjestämät vauvakutsut pidettiin alkuperäisen "urheiluseuran" teeman mukaisesti. Kultaisilla elementeillä ja personoiduilla "The Grainge Club" -asusteilla koristeltu tapahtuma heijasteli parin eleganttia ja modernia tyyliä. Keltaiseen pilkulliseen asuun pukeutunut Sofia poseerasi ylpeänä säteilevän hymyn ja hehkuvan tyyneyden säteillen.

Tyytyväinen ja rauhallinen äiti

Sofia Richie, joka on jo toukokuussa 2024 syntyneen pienen Eloisen äiti, nauttii täysin siemauksin uudesta raskaudestaan. Vuodesta 2023 Elliot Graingen kanssa naimisissa ollut nuori nainen ei peittele iloaan perheen kasvusta. Instagramissa hän jakaa säännöllisesti hetkiä arjestaan yhdistäen äidillisen hellyyden synnynnäiseen tyylitajuunsa.

Modernin ikonin nousu

Ilmoitettuaan toisesta raskaudestaan syksyllä 2025, Sofia Richie on ylpeänä esitellyt muuttuvaa vartaloaan. Luonnollisten valokuvien ja eleganttien asujen avulla hän inspiroi kokonaista naisten sukupolvea juhlimaan äitiyttä tyylistään tinkimättä. Nykyään hän ilmentää säteilevän ja aidon kauneuden mallia.

Sofia Richie Grainge todistaa jälleen kerran, että eleganssi ja äitiys kulkevat käsi kädessä. Juhlistamalla tätä uutta elämänvaihetta lempeydellä ja itsevarmuudella nuori nainen osoittaa, että raskaana oleminen ei ole sulkeissa oleminen, vaan eräänlainen täyttymys. Rakkauden, muodin ja seesteisyyden parissa Hollywoodin tyylikkäin "poikaäiti" valmistautuu kirjoittamaan uuden yhtä säteilevän luvun.