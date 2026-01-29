Epäiltynä kauneusleikkauksesta, tämä malli reagoi lujasti

Amelia Gray, malli ja amerikkalaisen näyttelijä Lisa Rinnan tytär, joutui äskettäin kohtaamaan syytöksiä useista kauneusleikkauksista, joita kosmeettinen kirurgi esitti Instagramissa. Hän vastasi päättäväisesti puolustaen rehellisyyttään vartalovalinnoistaan.

Huhut, joita viraalipostaus ruokki

Sisällöntuottaja Molly Bailey julkaisi 28. tammikuuta 2026 Amelia Grayn ennen ja jälkeen -kuvista koostuvan karusellin ja syytti tätä poski- ja huulten täyteainehoidoista, suun rasvanpoistosta, nenäleikkauksesta, leukojen täyteainehoidoista ja Botox-pistoksista ennen 25 vuoden ikää. Bailey satirisoi Amelia Grayn roolia Ryan Murphyn satiirisessa sarjassa "The Beauty", joka käsittelee epärealistisia kauneusstandardeja. Sarjassa Amelia Gray kiistää ottaneensa täyteaineita. Amelia Gray kommentoi: "No sisko, kirjoitat valeuutisia naisista, lopeta! Naisten täytyy tukea toisiaan."

Rehellinen ja vakuuttava vastaus

Amelia Gray selvensi käyttäneensä SkinViveä (hyaluronihappoa poskipäille, ilman pysyvää täyteainevaikutusta) eikä perinteisiä huulten täyteaineita: "Sanoin kirjaimellisesti, mitä laitoin huulilleni..." Valehteluhyökkäysten kohdatessa hän myönsi käyneensä nenäleikkauksessa ja kertoi Variety -lehdelle historiastaan: rintakehän lääketieteellinen pienennysleikkaus tehtiin 16-vuotiaana lävistyksen aiheuttaman verenmyrkytyksen estämiseksi, minkä jälkeen epäonnistuneet implantit vaativat kiireellistä rekonstruktiota. Amelia Gray selitti katuvansa sitä, että antoi vanhemman entisen kumppaninsa vaikuttaa valintoihinsa, mutta hylkäsi perusteettomat spekulaatiot.

Kauneusstandardien paradoksi

Tämä yhteenotto korostaa malleihin kohdistuvaa kaksoisstandardia: heitä kritisoidaan, jos he käyvät kauneusleikkauksissa, ja suhtaudutaan epäillen, jos he eivät käy. Amelia Gray roolissaan elokuvassa "Kaunotar" kyseenalaistaa suoraan nämä myrkylliset normit ja puolustaa naisten solidaarisuutta hätäisiä tuomioita vastaan. Hänen puheenvuoronsa heijastelee amerikkalaisen näyttelijä-ohjaaja Brittany Snow'n puhetta, joka äskettäin kielsi käyneensä leikkauksessa vastaavassa tapauksessa.

Amelia Gray muuttaa näin hyökkäykset aitouden vetoomukseksi ja kieltäytyy antamasta kehonsa muuttua "spekulatiiviseksi taistelukentäksi". Hänen luja vastauksensa – yhdistelmä lääketieteellistä rehellisyyttä ja vaatimusta sisaruteen – kutsuu meidät miettimään uudelleen, miten tarkastelemme naisten ulkonäköä sosiaalisen median aikakaudella.