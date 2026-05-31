Prinsessa Dianan kaksoisveljentyttäret osoittavat läheistä sidettään sosiaalisessa mediassa

Lapsuudestaan asti erottamattomat kaksoset Lady Amelia ja Lady Eliza Spencer eivät koskaan jätä käyttämättä tilaisuutta näyttää sitä. Prinsessa Dianan veljentyttäret ovat jälleen kerran osoittaneet Instagramissa läheisen siteensä laajuuden.

"Ystävyyssuhteita enemmän kuin koskaan": heidän Reelinsä sulattaa sydämiä verkossa

Lady Amelia Spencer ja Lady Eliza Spencer julkaisivat Instagramissa videon, joka kosketti nopeasti heidän seuraajiaan. Videossa kaksoset, vaaleat ja hymyilevät, valmistautumassa illanviettoon. Molemmilla on yllään valkoiset pitsikaaput, hiukset nutturalla ja pitkillä korvakoruilla, ja he poseeraavat vierekkäin hotellin parvekkeella. Englanninkielinen kuvateksti kertoo kaiken: "Ystävällisyyttä enemmän kuin koskaan ."

Identtiset kaksoset… vahvistettu DNA-testillä

Amelia ja Eliza syntyivät 10. heinäkuuta 1992 Charles Spencerin, Lady Din nuoremman veljen, ja Victoria Lockwoodin perheeseen. He uskoivat pitkään, etteivät olleet identtisiä. Syntyessään heille kerrottiin, että he olivat yksinkertaisesti erillisiä kaksosia. Vasta vuonna 2024 geenitesti hälvensi tämän väärinkäsityksen: he ovat todellakin identtisiä. Myöhästynyt paljastus, joka Elizan mukaan "muuttaa asioita. Nyt kun tiedämme, kaikki on järkevää".

Side, jota on vaikea sanoin kuvailla

Fyysisen samankaltaisuutensa lisäksi sisaruksia yhdistää side, jota mikään ei tunnu voivan rikkoa. "Tiedämme usein tarkalleen, mitä toinen ajattelee", Amelia uskoutui. Elizalle tämä yhteys ylittää sanat: "Kaksosidemme on yksinkertaisesti sanoinkuvaamaton. Olemme jakaneet sen jo ennen syntymäämme." Hän lisäsi: "Olemme identtisiä sekä sisäisesti että ulkoisesti." Se on side, jota he ovat päättäneet tuoda esiin julkisesti ja ovat toimineet malleina, lähettiläinä ja punaisen maton kanta-asiakkaina.

Uusi luku heidän elämässään

Vaikka sisarukset jatkuvasti vaalivat läheistä sidettään sosiaalisessa mediassa, he molemmat aloittavat uusia lukuja elämässään. Amelia on nyt naimisissa Greg Mallettin kanssa, ja Eliza valmistautuu häihinsä kihlattunsa Channing Millerin kanssa. Malleina, brändilähettiläinä ja kanta-asiakkaina arvostetuimmissa juhlissa, kaksoset jatkavat korkean profiilin esiintymisiä, aina rinnakkain. Tämä läheinen sisaruspari jatkaa yleisön kiehtomista – ja pelkällä läsnäolollaan todistavat kuuluisan tätinsä, prinsessa Dianan, jättämää hiljaista perintöä.

Herkkien valokuvien, sydämellisten luottamuksellisten keskustelujen ja uusien henkilökohtaisten sitoumusten kautta Lady Amelia ja Lady Eliza Spencer maalaavat hienovaraisesti kauniin muotokuvan sisaruudesta. Spencerin dynastian kaksossisaret muistuttavat meitä siitä, että perintönsä ja huomion lisäksi heidän läheinen siteensä on heidän kallisarvoisin omaisuutensa.