Näyttelijä Rachel Sennott rikkoo hiljaisuuden akneen liittyvistä paineista

Elokuvauransa alkuvaiheessa yhdysvaltalainen näyttelijä, koomikko ja käsikirjoittaja Rachel Sennott sai osakseen raakoja ja loukkaavia kommentteja ulkonäöstään. Nyt hän rikkoo hiljaisuuden akneensa liittyvästä paineesta.

Kuulemistilaisuuksissa esitettiin kommentteja hänen ihostaan.

Hollywood Reporterin perinteiseen komedianäyttelijöiden kanssa järjestettyyn pyöreän pöydän keskusteluun kutsuttu Rachel Sennott kertoi mieleenpainuvimman kommentin, jonka hän oli koskaan kuullut koekuvauksessa. "Minulla oli vaikea akne ja olin siitä hyvin tietoinen", hän tunnusti . "Kävin usein koekuvauksissa, joissa he sanoivat: 'Ja voimme pitää kaiken tämän'", hän jatkoi elehtien kasvojaan kohti.

Mietintö, jonka hän kertoi kollegoilleen – amerikkalaiselle näyttelijälle, koomikolle ja kirjailijalle Hannah Einbinderille, amerikkalaiselle koomikolle ja näyttelijälle Ashley Padillalle, amerikkalaiselle näyttelijälle, tv-juontajalle ja laulajalle Keke Palmerille sekä amerikkalaiselle kirjailijalle, tuottajalle, koomikolle ja näyttelijälle Quinta Brunsonille – herätti hämmästyksen pöydän ympärillä.

Rachel Sennottilla on vaikea akne

Ennen jokaista koekuvausta Rachel Sennott suoritti pitkän naamiointirituaalin. "Laitoin paljon meikkiä ja peitevoidetta, katsoin itseäni peilistä ja ajattelin: 'He eivät näe mitään... kukaan ei huomaa'", hän kertoi. Sitten astuessaan huoneeseen hän tajusi, että aivan ensimmäinen kommentti koski hänen akneaan. Rachel Sennott ei tarkentanut, kuka kommentit oli esittänyt.

Vaikean aknen edessä Rachel Sennott kääntyi isotretinoiinin puoleen, jota markkinoidaan tuotenimellä Accutane. Cleveland Clinicin mukaan tätä erittäin tehokasta hoitoa käytetään yleensä vaikean aknen hoitoon, kun muut hoitovaihtoehdot eivät ole tehonneet tai niitä ei siedetä hyvin. "Se on erittäin voimakas lääke", näyttelijä tiivisti ja lisäsi, että hän puhuu siitä "joka toinen sekunti".

Sanat, jotka vapauttavat muita

Rachel Sennottin todistus herätti välittömästi vastakaikua hänen kollegoissaan, erityisesti Hannah Einbinderissä, joka itse on aiemmin käyttänyt isotretinoiinia ja vitsaili: "Hän mahdollisti minulle siirtymisen Accutaneen. Haluan kiittää niitä, jotka tulivat ennen minua." Keke Palmer lisäsi: "Ja minä otin sen ennen teitä kahta." Huumorin lisäksi keskustelu korostaa, kuinka Hollywood-teollisuus voi kulissien takana pelkistää esiintyjänsä ulkonäkönsä mukaiseksi – ja kuinka paljon rohkeutta vaaditaan, jotta tästä irtautuu.

Murtamalla hiljaisuuden näiden kommenttien suhteen Rachel Sennott – HBO:n "I Love LA" -sarjan luoja ja tähti – nostaa esiin todellisuuden, josta vielä harvoin puhutaan: loukkaavat kommentit, joita nuoret näyttelijät kuulevat ulkonäöstään, joskus naamioituneina "roolihahmoksi". Hänen todistuksensa toimii muistutuksena, jos sellainen olisi tarpeen, siitä, että Hollywoodin on kyseenalaistettava tiettyjä käytäntöjä.