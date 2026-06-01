Saint-Tropezissa malli Bella Hadid tuo virkkauksen takaisin muotiin

Virkkaus on nousemassa yhdeksi kesän 2026 ehdottomista muotitrendeistä. Saint-Tropez'ssa amerikkalainen malli Bella Hadid tarjoaa uuden esimerkin: jahdilla vietetyn päivän aikana hän valitsi ylleen vaaleanpunaisen virkatun ranta-asun, joka herättää henkiin kiinnostuksen tätä käsityötekniikkaa kohtaan.

Virkkaus, kesän tärkein trendi

Tämän päivän keskipisteenä Saint-Tropez'ssa oli vaaleanpunainen virkattu kaksiosainen uimapuku, jonka yksityiskohdat paljastavat aitoa käsityötaitoa. Läheltä katsottuna neulos paljastaa hienovaraisen siksak-kuvion vyötärönauhassa, ja pienet valkoiset virkatut rusetit korostavat yläosaa.

Valkoiset kukkakoristeet täydentävät tämän lookin ja pysyvät uskollisina erittäin muodikkaalle romanttiselle estetiikalle. Täydellistääkseen lookin Bella Hadid yhdisti ylisuuren kauluspaidan ja valitsi kapeat mustat aurinkolasit: tapa lähestyä ranta-asua arkipäivän vaatteena.

Suunnittelijan rantavaatekaappi

Bella Hadid on postauksissaan paljastanut muita asuja. Näihin kuuluu Emilio Puccin korkeakauluksinen haalari, jota koristaa punaisen, oranssin ja ruskean sävyinen geometrinen kuviointi ja röyhelöinen helma. Mukana ovat myös Miyake Design Studion teräksensininen haalari ja Some Bodeen valkoinen röyhelöinen kokonaisuus. Asusteiden osalta amerikkalainen malli pysyi uskollisena mieltymykselleen kultakoruihin, joita täydensi Shayn vaaleanpunainen timanttisormus.

Tropezilainen välisoitto

Nämä kuvat ovat vierailulta Ranskan Rivieralla, missä Bella Hadid nauttii auringosta jahdilla rakkaidensa kanssa, mukaan lukien veljensä Anwarin ja äitinsä Yolanda Hadidin. Jääkahvi kädessä, aamu-uinti, rentouttavia hetkiä ystävien kanssa: malli jakoi rennon kesäloman pian Cannesin elokuvajuhlien esiintymisensä jälkeen, jossa hän oli jo tehnyt vahvan vaikutuksen muotivalinnoillaan.

Tässä kesäisessä vaatekaapissaan Bella Hadid vahvistaa virkkauksen paluun, joka pitkään rajoittui käsityötaitoon ja on nyt tullut nykymuodin takaisin puolelle. Monimutkaisten neulosten, herkkien solmujen ja eloisan väripaletin avulla hän on luonut sarjan lookeja, jotka varmasti inspiroivat monia rantavaatekaappeja tänä kesänä.