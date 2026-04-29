"Rakastan arpeani": Laulaja Tyla tuomitsee valokuviensa retusoinnin

Eteläafrikkalainen laulaja, lauluntekijä ja tanssija Tyla ei ole koskaan ollut hiljaa asioista, jotka häntä vaivaavat. I-D-lehden ensimmäisessä "Beauty Zine" -lehdessä, joka julkaistiin 21. huhtikuuta 2026, hän puhui valokuvien retusoinnista ja paineesta olla täydellisiä – suorapuheisesti, joka herätti välittömästi vastakaikua.

"Sosiaalinen media saa sinut todella tuntemaan, että sinun täytyy olla täydellinen."

Brittiläinen muoti-, musiikki-, taide- ja nuorisolehti i-D julkaisi keväällä 2026 ensimmäisen kokonaan kauneudelle omistetun zine-lehden: suuren, kiiltävän koon ja käännettävän kannen – Tyla esiintyy toisella puolella naisten osastolla ja malli Shaid toisella puolella miesten osastolla. Tyla esiintyy kahdessa erillisessä kannessa, ja niiden sisällä on Laetitia Lotthén kirjoittama haastattelu ja filmattu kysymys- ja vastausosio, joka on katsottavissa lehden YouTube-kanavalla.

Juuri tässä haastattelussa Tyla lausui voimakkaimmat sanansa. "Sosiaalinen media saa sinut todella tuntemaan, että sinun on oltava täydellinen, mikä on niin epärealistista. Epätäydellisyydessä on niin paljon kauneutta... jopa hampaissa!" Laulaja nostaa esiin trendin, jota hän pitää absurdina: pakkomielteen täydellisen valkoisista ja suorista hampaista, joka hänen mukaansa kieltää kaiken yksilöllisyyden.

"Minulla on iso arpi käsivarressani ja rakastan sitä."

"Tuo tyttö, jota katsot, haluaa luultavasti jotain, mitä sinulla on. Minulla on iso arpi käsivarressani ja rakastan sitä. Rakastan luomeani. Rakastan epätäydellisyyttä taiteessani, visuaalisissa luomuksissani, musiikissani, kehossani", Tyla selittää. Nämä suodattamattomat sanat ovat jyrkässä ristiriidassa kauneuslehtien kansissa tavallisesti esiintyvän viimeistellyn narratiivin kanssa – ja ne herättivät välittömästi reaktion hänen faneissaan Instagramissa.

Kauneusidentiteetti, joka on rakennettu kauas yhteiskunnallisista paineista.

Tyla muistuttaa meitä myös siitä, että puutteen tunne on universaali ja inhimillinen: "Se, ettei sinulla ole haluamaasi, ei tarkoita, että olisit vähemmän arvoinen." Johannesburgissa (Etelä-Afrikassa) kasvanut Tyla kertoo rakentaneensa oman suhteensa kauneuteen jo hyvin varhain, kaukana pakotetuista standardeista: hän laittoi salaa eyelineria koulun vessoihin, oppi letittämään siskojensa hiuksia ja kokeili herkeämättä.

Viesti, joka saapuu "oikeaan aikaan"

Tämä lausunto tulee vain viikkoja ennen hänen toisen albuminsa "APOP" julkaisua, joka on määrä julkaista 24. heinäkuuta 2026. Albumin singlet "Chanel" ja ruotsalaisen laulaja-lauluntekijä Zara Larssonin kanssa tehty "She Did It Again" ovat jo saavuttaneet maailmanlaajuista menestystä. "Uuteen aikakauteen" valmistautuvalle artistille "epätäydellisyyksiensä" omaksuminen kauneuslehden kannessa ei ole sattumaa – se on kannanotto.

Ylpeänä esillä oleva arpi, syleilty kauneusmerkki, juhlittu vino hammas – Tyla ei odottanut yhteiskunnan "täydellisyyttä" jättääkseen jälkensä. Ja juuri se tekee hänen viestistään yhtä voimakkaan kuin hänen musiikkinsa.