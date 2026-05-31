Simone Ashley näyttää säteilevältä trendikkäässä ranta-asussa.

Intialaistaustainen brittinäyttelijä Simone Ashley jakoi Instagramissa sarjan auringon suutelemia kuvia kahdessa ultratrendikkäässä kesäasussa. Tämä ulkonäkö vahvistaa "Paholainen pukeutuu Pradaan 2" -tähden kasvavaa muotiauraa.

Paljon puhuttu kesäesiintyminen

Simone Ashley käytti hyväkseen Iso-Britanniaa riivaavaa helleaaltoa ja nautti rentouttavasta hetkestä puistossa ystävänsä kanssa. Instagram-tilillään jaetuissa kuvissa hän poseeraa ensin kirkkaanvihreässä kaksiosaisessa uima-asussa ja sitten toisessa asussa, joka on silmiinpistävän keltainen.

Cocktailit kädessä, aurinkolasit päässä ja leveä hymy: Simone Ashley ilmentää luonnollisesti kesäelämän taidetta hyvin englantilaisessa, maalaismaisessa ympäristössä. Julkaisun alle tulvi kommentteja, joissa hänen seuraajansa ylistivät hänen säteilevää läsnäoloaan ja itsevarmuuttaan, mikä lumosi kaikki.

Varhaisen kutsumuksen ohjaama kehityskaari

Tämän valoisan kuvan takana on taiteilija, jolla on hyvin rakennettu urakehitys. Simone Ashley syntyi intialaisille vanhemmille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan muuttavien ensimmäiseen sukupolveen. Hän varttui kodissa, jossa akateeminen kulttuuri oli tärkeässä asemassa, hänen äitinsä oli kirjanpitäjä ja isänsä apteekkari.

Silti hyvin nuorena hän löysi uuden kutsumuksen. Kuusivuotiaana hän kävi ensimmäiset laulutunnit ja ymmärsi, että hänen polkunsa olisi taiteellinen. "Kirjoitin unelmani päiväkirjaani tai itselleni osoittamiini kirjeisiin. Minulle se oli tosiasia. En koskaan halunnut pienempää elämää. Se ei ollut 'jos', vaan 'milloin'. Tiesin, että voisin saavuttaa sen", hän kertoi äskettäin The Timesille.

Pienoismallien valmistuksesta Lontoon lautoihin

Rahoittaakseen draamaopintonsa Simone Ashley kokeili ensin mallin työtä. "Jo pienestä pitäen, kun halusin jotain, tein kaikkeni sen eteen. Otin muutaman mallisopimuksen maksaakseni laskuni, ja niin pääsin näyttelijänuralle", hän kertoi Harper's Bazaarille. Sen jälkeen hän opiskeli kaksi vuotta Redroofs School for the Performing Artsissa ennen kuin ilmoittautui arvostettuun ArtsEd Londoniin, jossa hän suoritti musiikkiteatterin tutkinnon. Tätä seurasivat hänen ensimmäiset, vaikkakin vaatimattomat, roolinsa brittiläisissä sarjoissa, kuten "Broadchurch", "Doctors" ja "Casualty".

Netflixistä elokuvaan “Paholainen pukeutuu Pradaan 2”

Käännekohta koitti vuonna 2019, kun Netflix tarjosi hänelle roolin. Kolme vuotta myöhemmin Simone Ashley sai pääroolin Bridgertonin toisella kaudella, jossa hän näytteli Kate Sharmaa, yhtä Shondalandin tuottaman sarjan mieleenpainuvimmista sankarittarista.

Ja toukokuussa 2026 unelma kävi toteen: hän sai nähdä Amarin, mahtavan Miranda Priestlyn (Meryl Streep) uuden assistentin, roolissa elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan 2", joka tuli teattereihin 1. toukokuuta. Rooli oli räätälöity tälle muodinharrastajalle, jonka jokainen julkinen esiintyminen – punaisista matoista Instagram-kuviin – tuntuu nyt olevan pikkutarkasti suunniteltu kuin pääkirjoitus.

Helleaallon, värikkäiden asujen ja nousevan tähtensä keskellä Simone Ashley vahvistaa paikkansa sukupolvensa seuratuimpien kasvojen joukossa näillä uusilla kuvilla. Kesän otos, joka epäilemättä ennakoi auringonpaistetta – ja kunnianhimoisia projekteja – täynnä olevaa kesää 2026.