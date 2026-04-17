"Me rakastamme luonnollista ilmettä": Lizzo elvyttää vintage-ranta-asun

Amerikkalainen laulaja Lizzo tekee kohua Instagramissa kesäisellä kuvauksella, jossa hän esittelee ylpeänä vartaloaan ja ylellisyyttä ja nostalgiaa yhdistävää rantatyyliään. Monogrammilla varustettuun Guccin kaksiosaiseen asuun pukeutuneena hän juhlistaa "luonnollista" vartaloaan ja lähettää selkeän viestin seuraajilleen: kesä 2026 on sesonkiaika ilman filttereitä tai jumiutumisia.

Lomatyyli, Guccin tavaramerkki

Lizzo poseeraa Guccin GG-aiheisessa kaksiosaisessa ranta-asussa, joka sopii talon Lido-mallistojen henkeen ja on saanut inspiraationsa 60- ja 70-lukujen italialaisista rantaklubeista. Joustava ja strukturoitu kangas korostaa muotoja säilyttäen samalla elegantin linjan, joka on uskollinen merkin ranta-asuissaan vaalimalle retrotyylille.

"Te tulette kaikki esittelemään vatsaanne koko kesän."

Lizzo kirjoitti julkaisunsa kuvatekstissä: ”Teillä on ollut koko kesä vatsa ulkona”, lause, josta tuli välittömästi kesäinen iskulause, ylpeänä kehopositiivinen. Muutamalla sanalla hän sai takaisin vatsansa, kurvensa ja mukavuutensa tällaisessa asussa, ilman häpeää tai retusointia, mikä resonoi voimakkaasti hänen faniensa keskuudessa, jotka ovat tottuneet hänen viestiinsä kehonvapaudesta.

Tällä kuvalla amerikkalainen laulaja Lizzo osallistuu laajempaan trendiin: retusoimattomat vartalot ovat yhä useammin keskiössä rantajutuissa, joissa "graafinen silottaminen" oli aikoinaan normi. Yhdistämällä luksusbrändin, kuten Guccin, kehopositiiviseen viestiin, hän kuroa umpeen kuilua muodin ja itsetunnon välillä ja esittelee kuvan kesästä, jossa kaikki vartalot voivat paljastua auringon alla.