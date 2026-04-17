"Me rakastamme luonnollista ilmettä": Lizzo elvyttää vintage-ranta-asun

Léa Michel
@lizzobeeating / Instagram

Amerikkalainen laulaja Lizzo tekee kohua Instagramissa kesäisellä kuvauksella, jossa hän esittelee ylpeänä vartaloaan ja ylellisyyttä ja nostalgiaa yhdistävää rantatyyliään. Monogrammilla varustettuun Guccin kaksiosaiseen asuun pukeutuneena hän juhlistaa "luonnollista" vartaloaan ja lähettää selkeän viestin seuraajilleen: kesä 2026 on sesonkiaika ilman filttereitä tai jumiutumisia.

Lomatyyli, Guccin tavaramerkki

Lizzo poseeraa Guccin GG-aiheisessa kaksiosaisessa ranta-asussa, joka sopii talon Lido-mallistojen henkeen ja on saanut inspiraationsa 60- ja 70-lukujen italialaisista rantaklubeista. Joustava ja strukturoitu kangas korostaa muotoja säilyttäen samalla elegantin linjan, joka on uskollinen merkin ranta-asuissaan vaalimalle retrotyylille.

Katso tämä postaus Instagramissa

Lizzon (@lizzobeeating) jakama julkaisu

"Te tulette kaikki esittelemään vatsaanne koko kesän."

Lizzo kirjoitti julkaisunsa kuvatekstissä: ”Teillä on ollut koko kesä vatsa ulkona”, lause, josta tuli välittömästi kesäinen iskulause, ylpeänä kehopositiivinen. Muutamalla sanalla hän sai takaisin vatsansa, kurvensa ja mukavuutensa tällaisessa asussa, ilman häpeää tai retusointia, mikä resonoi voimakkaasti hänen faniensa keskuudessa, jotka ovat tottuneet hänen viestiinsä kehonvapaudesta.

Tällä kuvalla amerikkalainen laulaja Lizzo osallistuu laajempaan trendiin: retusoimattomat vartalot ovat yhä useammin keskiössä rantajutuissa, joissa "graafinen silottaminen" oli aikoinaan normi. Yhdistämällä luksusbrändin, kuten Guccin, kehopositiiviseen viestiin, hän kuroa umpeen kuilua muodin ja itsetunnon välillä ja esittelee kuvan kesästä, jossa kaikki vartalot voivat paljastua auringon alla.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Näyttelijä Anne Hathaway aiheuttaa sensaation New Yorkissa "rohkeassa" mekossaan.

Näyttelijä Anne Hathaway aiheuttaa sensaation New Yorkissa "rohkeassa" mekossaan.

Anne Hathaway teki näyttävän paluun New Yorkin muotiviikkojen sydämeen, jossa hän vakiinnutti asemansa sekä näyttelijänä että tyyli-ikonina. Merkittävässä...

Victoria Beckham juhlii 52-vuotissyntymäpäiviään upeassa, hulmuavassa mekossa.

52. syntymäpäivänsä kunniaksi (17. huhtikuuta 2026) Victoria Beckham valitsi yksinkertaisen mutta silmiinpistävän asun esiintyessään laskeutuvassa, pitkässä ja erittäin...

Taylor Swift ja Travis Kelce asettavat häihinsä odottamattoman säännön

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Taylor Swift ja NFL-pelaaja Travis Kelce valmistautuvat sanomaan "tahdon", mutta tämä seremonia tulee olemaan enemmän kuin...

Australiassa Meghan Marklea ja prinssi Harrya kritisoidaan heidän vierailunsa kalleudesta.

Meghan Markle ja prinssi Harry ovat palanneet Australiaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018, mutta tämä uusi "kiertue" ei...

Sandra Bullock tekee huomattavan saavutuksen Instagramissa ensimmäisellä videollaan.

Saksalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Sandra Bullock on juuri tehnyt näyttävän sisäänajon someen. Hän valitsi Instagramin debyyttinsä...

Kylie Jennerin paras ystävä herättää crop top -trendin henkiin vintage-versiolla.

Kalifornian auringon alla Anastasia Karanikolaou on otsikoissa. Vaikuttaja, Kylie Jennerin läheinen ystävä, hurmasi hiljattain seuraajansa asulla, joka tuo...