67-vuotias Madonna yllättää retrokampauksella, joka herättää reaktioita faneissa.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Madonna on paljastanut hiusmuodonmuutoksen, joka vie hänen faninsa suoraan takaisin 1980-luvulle. Kultaiset kiharat ovat poissa: nyt hänellä on olkapäille ulottuva tukka, joka on muotoiltu tuuheaksi föönatuksi. Tämä muodonmuutos, joka esiteltiin Interview-lehden kannessa, on todellakin herättänyt reaktioita.

Hyvin 1980-luvun tyylinen kampaus

Madonnalla on erityisen runsas kampaus, jota jäsentää löysä ja ilmava nuttura, jota täydentää ohut otsatukka. Tyyli on selkeästi retro ja rock -henkinen, ja se on saanut inspiraationsa suoraan 1980-luvun hiustrendeistä. Keskittyminen on enemmän muotoiluun ja volyymin lisäämiseen kuin leikkauksen rakenteelliseen muutokseen, ja tekstuurien ja visuaalisten liukuvärien leikittely korostaa haluttua "ikonista" vaikutelmaa.

Tämä kampausvalinta on osa Madonnan universumille uskollista, tarkasti kontrolloitua estetiikkaa, joka usein viittaa hänen omaan varhaiseen tuotantoonsa. Interview-lehden kannessa esillä ollut asu nojaa silmiinpistävään esitystapaan, jossa kampauksesta tulee keskeinen osa imagoa. Liioiteltu, lähes veistoksellinen volyymi tuo mieleen 80-luvun popkulttuurin kampaukset, ajanjakson, jolle olivat ominaisia XXL-föönaukset, taakse kammatut hiukset ja rohkeat kampaukset.

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Paluu 1980-luvulle

Kampauksen lisäksi tämä uusi look luo kokonaisen tunnelman. Madonna yhdisti sen hohtavaan meikkiin: hohtava luomiväri, hienovaraisesti ruusunpunaiset posket, kiiltävät huulet ja pitkät, helmiäishohtoiset kynnet. Kaikki nämä yksityiskohdat vahvistavat tätä aikamatkaa vuosikymmenelle, jolloin Madonnan legenda syntyi. Nostalginen matka, joka ilahduttaa hänen pitkäaikaisia fanejaan.

Lehden kansi

Tämä muodonmuutos paljastettiin Interview-lehteen otetuissa kuvissa. Kuvausten aikana Madonna vaihtoi asujaan ja mielialojaan vahvistaen asemansa todellisena "muotikameleonttina". Virheettömistä puvuista värikkäisiin vaatteisiin ja arvokkaisiin asusteihin, hän esitteli uutta tyyliään kaikissa sen ominaisuuksissa tavaramerkikseen muodostuneella rohkeudellaan.

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Yhdistämällä retrohenkisiä elementtejä rohkeuteen, Madonna luo muodonmuutoksen, joka on yhtä näyttävä kuin nostalginenkin. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan, jotka ovat aina innokkaita hänen muodonmuutoksistaan ja joista monet jo ylistävät tätä "paluuta juurilleen".